買房教戰 世報推房產專刊、地產講座

房地產貸款 利息歷史新低，南加州房源吃緊，對有土斯有財的華人來說是一個非常關心的議題。有鑑於此，世界日報滙集精選內容，將於2月26日（本周五）出版2021房地產專刊，免費隨報發行。

另外，將於2月27日上午11時，在YouTube世界日報U視頻播出第一埸缐上地產講座，由佳信貸款總裁劉艶秋主講，講題包括：成功搶到房子的技巧、2021年對55歲以上購屋者的節稅大優惠、如何利用現有房屋淨值做最有效的投資等議題。

2021房地產專刊內容豐富，討論商業房地產投資議題如：新冠疫情電子商務旺盛，倉儲需求旺工業房產新戰區；在家遠距上班後，視覺訊會議激增，改善居家環境的布置為自己加分等等議題。

其他主要內容還包括：豪宅市場熱洛杉磯 房價創新高的房市分析。其中有專精Palos Verdes資深經紀梁莉莉及Wendy孫，詳細介紹洛杉磯山明水秀的豪宅半島。另外由剛剛幫南韓皇族後裔購置美國皇宮的華人地產經紀Tiffany Hu，介紹洛杉磯西區從比佛利山莊、寶馬山、馬利布海灘的明星、政商名流住宅區。

另外，房貸、重貸全攻略介紹，在銀行審核嚴謹情況下如何順利貸款利用房屋淨值投資。佳信貸款總裁劉艶秋分享如何在三天之內增加你的信用分數順利，收入不夠如何申請大額貸款等題目；首購房稅務優惠。專業貸款經紀Rosalyn陳分享貸款手續及費用。

除此之外，還有新建案介紹，包括爾灣Great Park新鎮規畫，學區一流，由四家著名建商包括Lennar、Shea Home等打造全新十個社區，超過20種房型可以選擇等。