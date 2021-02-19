首次申領紅藍卡 看看您是否有資格加入優勢計劃？

首次申領聯邦醫療保險 (紅藍卡 )？來看看您是否有資格加入符合您需求的聯邦醫療保險優勢計劃。

在新冠肺炎 疫情期間，您需要一份聯邦醫療保險計劃，來提供符合您需求的福利 。讓我們以活力充沛的牛年精神來迎接新的開始。惠安納(Humana) 為您帶來各種計劃選項和福利，以全面照顧您的獨特健康需求。

惠安納(Humana)是市面上具有領先地位的的醫療保險公司，擁有超過 30 年聯邦醫療保險的豐富經驗，超過 840 萬*的聯邦醫療保險優勢計劃 (Medicare Advantage) 與處方藥計劃(Prescription Drug Plan)會員。惠安納(Humana)以人為本﹐全心全力為您的聯邦醫療保險服務做到最好。惠安納(Humana) 提供各種專注於醫療保健服務的計劃﹐以迎合您的需求。這些計劃提供的服務可能包括：

- 講中文的網絡內醫生

- 提供針灸、牙科、視力和聽力保障的聯邦醫療保險優勢計劃

- 會員接受新冠肺炎檢測和治療：$0自付額

- 網絡內保健、緊急護理和精神健康的視頻會診：$0自付額

您可能有資格適用特殊投保期。請致電 1-855-778-8206 （聽障專線：711），聯絡持照的惠安納(Humana) 中文銷售代理人​ ，了解您是否符合資格。電話登記加入很容易，無需親自到辦公室。您還可以前往中文網站： Humana.com/ChineseCA

惠安納(Humana)致力提供各種各樣的聯邦醫療保險優勢計劃，以迎合您的偏好。但並不止於此。惠安納(Humana)的計劃還涵蓋各種額外福利，可幫助照顧您的健康。在某些地區，惠安納(Humana)的Gold Plus HMO 計劃**包含以下福利：

- 每月$0 保費

- 內含處方藥保障，幫您支付某些藥物的費用

- 設定年度最高自付限額，在超過特定限額後，您便無需再支付費用

- 提供海外緊急醫療保障

惠安納(Humana)以人為本，不斷超越原有的服務。所以一些惠安納(Humana)計劃除提供上述福利外，還涵蓋更多其他福利，例如：

• 第 1 級和第 2 級的 90 天郵購處方藥：$0 自付額

• 家庭醫生與專科醫生就診：$0 自付額

• 每季度 $125 的成藥和個人護理產品補助金

• 透過 SilverSneakers 計劃免費獲得健身房會籍

• 有 2019 年 和 2020 年***得獎的全天候客戶服務

如果您失去福利、搬遷或首次申領聯邦醫療保險（紅藍卡），請聯絡持照的惠安納(Humana)中文銷售代理人​ ，了解您是否有資格今天就加入。電話登記加入很容易，無需親自到辦公室。請致電中文專線﹕ 1-855-778-8206 (聽障專線: 711)或前往中文網站： Humana.com/ChineseCA

*資料來源：2020 年 9 月的 CMS 參加聯邦醫療保險計劃數據。**適用於惠安納 (Humana) Gold Plus HMO H5619-021。***在新聞週刊 (Newsweek) 2019 年和 2020 年的醫療保險公司客戶服務榜中排名第一。數據在 2020 年 10 月 19 日從：https://www.newsweek.com/americas-best-customer-service-2020 檢索取得。

惠安納 (Humana) 是一家持有聯邦醫療保險合約的聯邦醫療保險優勢計劃 (Medicare Advantage) HMO 組織。加入任何惠安納 (Humana) 計劃需視是否續約而定。