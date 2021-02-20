華語戒菸專線 助你展開健康生活

如果你吸菸，ASQ「華語戒菸專線」希望你考慮在牛年戒菸，因為新的一年嘗試戒菸，對你周圍的人來說是一份有意義的禮物，這表明你想要維護他們的健康，還說明你有照顧到他們的感受，不想讓他們為你的健康而擔憂。

戒菸還會成為年輕一代學習的好榜樣。你的行動隨著你打破壞習慣而展開健康生活的同時，也會使年輕的一代從中體會你的力量與決心。

ASQ「華語戒菸專線」會與想戒菸的民眾共度戒菸難關，因為他們的中文戒菸顧問明白，通過幫助會使得戒菸容易些，他們會幫助你找到一個可靠的辦法來戒菸。不僅如此，大部分菸民在ASQ上登記，有資格獲得為期兩周的尼古丁戒菸貼片。

可以通過以下幾種方式與ASQ取得聯繫，所有信息將嚴格保密，一切服務均為免費：（1）通過短信，發送「戒菸」至66819。（2）通過網路登記，可登入www.asq-chinese.org進行登記。（3）去電華語戒菸專線1-800-838-8917進行登記。

「大部分的戒菸者反映，壓力是他們重蹈覆轍的主要誘因。」ASQ臨床主任 Gary Tedeschi 說：「如果你想要幫助某人戒菸，那麼嘗試為他們準備飯食，與他們共同觀看一部影片，也可以為他們按摩而得以放鬆壓力。這些都是幫助菸民釋放壓力的好辦法。」也歡迎菸民們的家人與朋友去電ASQ，向專業的戒菸顧問諮詢幫助他人戒菸的竅門。

ASQ表示，請記得：支持而非批評，也是一份送給戒菸人群很好的禮物。僅是一張寫著鼓勵話語的小卡片也會是他們在戒菸道路上前進的動力，你的鼓勵會帶來巨大的改變。

ASQ華語戒菸專線是由 Asian Smokers’Quitline (ASQ) 運作，並由美國 疾病控制及預防中心資助。ASQ為美國亞裔 社區的居民用粵語、國語、韓語和越南 語提供免費、以實證為基礎的戒菸服務。符合資格的戒菸者將會獲得兩周免費的戒菸貼片。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸菸者戒菸的成功率。ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7時至晚上9時。