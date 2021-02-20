解決高稅負挑戰 2/24、25線上講座

在易變的整體環境之下，高稅負已成為功成名就者在美最大的挑戰。如果你的收入超過40萬，資產增值已過百萬，歡迎參加2月24及25日的線上講座。

主講者周美懿特許財務規畫師有27年的經驗，協助第一代華裔策畫並解決、高收入高資產所衍生的高難度稅務挑戰。

各方一直討論總統拜登 所提針對川普稅法 (TCJA )的稅改內容為何？該提議，主要是針對收入超過40萬的納稅者，資產大幅增值超過百萬者。不管是房地產投資 、股票投資，或者是經營數十年成長的企業，其增值的部分被提議改成納入累進所得稅來付稅，稅務增加可高達近20%，雪上加霜。

甚者，用來延遲房地產增值的1031 exchange也將面臨被取消的命運，這項提議若通過，對房產投資人影響巨大。再有如果去世時，可享用的底價提升至去世市價的好處，也被取消的話，那麼有遺產稅的個人，在去世時必須支付遺產稅：子女繼承人出售該資產時，也要支付父母生前未完稅的增值稅，此法若通過十分嚴峻。面對這些未知的變數，如何提早布局，周美懿在會中會進一步解析。惟有正視不可避免的挑戰，現下做出行動，謹慎佈局，才能取得先機。

兩場免費線上講座時間24日(周三) 下午4點至下午5點45分，25日中午4點至下午5點45分。報名截止時間為23日中午12時，訂位洽Maggie 電話626-233-0956，或發送電郵至[email protected]。