核酸、血清抗體檢測證明 Bio Lab急件處理

2021年全球新冠疫情 依然嚴峻。加州 確診病例超過230萬例，為全美之最，專家預測疫情還會更嚴重，民眾出國需要提供核酸及血清抗體檢測 證明報告，Biological Laboratory提供24小時急件處理，第二天有檢測證明。

其實依據目前的經驗，許多醫護人員並不是在工作中感染新冠，而是在日常生活中採買物品、群聚，導致出現更多的新冠確診病例。進行快速得出結果的測試，讓檢測陽性者進行隔離，可遏制新冠病毒的傳播。

由華人創建的Biological Laboratory Inc，推出新冠病毒可以上門檢測，民眾和企業員工可以不用出門便可掌握自己的身體狀況，輕鬆便捷的完成新冠病毒檢測。該公司在Pomona及Lynwood均設有生化檢驗所。

Bio Lab 生化檢驗所可以前往各公司企業做團體的採檢，或提供快速免下車採檢服務，該公司採用FDA、EUA Cleared 聚合每連鎖反應(PCR)新冠肺炎測試方法，可在2至3天內知道結果。同時可以提供24小時檢測服務。或是公司企業復工，大量工作人員需要體檢證明，他們均可以提供上門收集員工樣本，帶回實驗室檢驗，然後以電子郵件通知公司企業人事管理部門。

Bio Lab考慮到許多民眾的便捷和顧慮問題，該生化檢驗所近期提供自動檢測送包到府的服務，無論是在洛杉磯縣、橙縣、聖費南度谷、聖蓋博谷、聖地牙哥的民眾，只要提出39元的送貨費用，他們的檢驗所就可以將完整的檢驗包送到，民眾按照使用說明自行取樣，檢驗所回收樣本後，48至72小時內即可透過電子郵件通知結果。預約電話909-718-4592，地址 1977 N. Garey Ave; Pomona 及 3660 E. Imperial Hwy, Lynwood。郵件諮詢[email protected]。