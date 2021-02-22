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匯豐櫥櫃大理石 疫期照常營業

艾爾蒙地訊

位於艾爾蒙地市、成立已有16年的匯豐櫥櫃大理石公司（Exquisite Cabinet & Counter Top Corp）疫情期間繼續營業，但要求客戶需戴口罩入內洽談業務。

匯豐櫥櫃大理石工廠總面積約5萬餘呎，疫情期間並繼續新推出各式各樣實用美觀櫥櫃，價廉物美，歡迎建商訂購、批發零售，他們提供免費上門評估。

自成立以來，該公司以專業的施工及良好的服務品質，受顧客好評與推薦。擁有寬長大型倉庫，匯豐都以批發價出售其所有橱櫃大理石產品。匯豐是一家工廠直營的公司，品種齊全，各式實木櫥櫃與A級石檯面，該公司的A級石檯面包括擋水板，面積是 100”x 26”。

匯豐櫥櫃公司選用北美木材，由美國技術生產線製造，櫥櫃標準生產與美國專家監督，產品完全符合美國的標準要求。由於是工廠直營，所有產品都以工廠價優惠建商與批發商。

公司歡迎建商帶 Blue Print訂貨，免費估價，免費電腦設計。地址在9521 E. Rush St., S. El Monte, Ca 。電話 626-575-8877；傳真626-575-9877。

美國 疫情 艾爾蒙地

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