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病歿直逼50萬！紐約時報頭版巨幅圖表 揭美疫情災難

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

福全健保會員 新冠檢測、疫苗、交通皆免費

洛杉磯訊

福全健保表示，加州各縣陸續開放新冠疫苗接種，目前可接受疫苗接種的民眾包括第一線醫護人員、長期護理人員以及65歲以上的長者。大部分65歲以上長者使用的健康保險是聯邦醫療保險，也就是所謂的紅藍卡，因此長者們也十分關注如何接種疫苗，以及紅藍卡優勢計畫中是否有涵蓋新冠相關的福利

福全健保的資深顧問提醒民眾，目前每個縣的衛生部門網站都列出了可以接種疫苗的地點，包括可容納大量人群的超級站點、指定的消防站、醫療中心和藥房等。符合接種資格的長者不能直接在疫苗接種地預約，需要先在當地衛生局疫苗網站預約，或是撥打免費預約電話。

新冠疫苗由政府向民眾免費提供，但福全的會員在等待接種疫苗期間也無需擔心，不管是進行任何與新冠相關的檢測、治療甚至是交通，都無需支付一分錢。為了安全和方便考量，福全健保的會員還可以免費獲得居家新冠檢測包；福全健保的健康激勵計畫還為接種疫苗的會員提供10元獎勵，接種流感疫苗和進行年度體檢的會員也將獲得相應獎勵。

除此之外，福全健保為用戶提供全面、便捷、省心的服務，結合西方醫學和東方養生療法，提供0元保費就可以加入的計畫，看家庭醫師和專科醫師都是零自付額，還享有太極、拔罐、刮痧、推拿、反射療法和不限次數的針灸福利。

福全健保在醫療服務外也特別注重牙齒、視力和聽力的福利。牙齒福利包含零自付的常規檢查、洗牙、X光片，每年還有高達1600元的津貼進行植牙、根管、牙冠、拔牙等各類綜合服務。另外，還享有每隻耳朵高達1500元的助聽器津貼和每兩年300元的眼鏡津貼。

疫情之下，福全健保不僅在網站clevercarehealthplan.com上列出新冠疫苗接種資訊，還提供包括國語、粵語、越南語、韓語、英語等等不同語種的優質服務。歡迎民眾聯絡福全健保，中文專線833-808-8153、粵語熱線833-808-8161（聽障專線：711）。（Clever Care Health Plan Inc是一個與Medicare簽約的HMO計畫，註冊取決於合約的續簽，福利因計畫而異）。

流感疫苗 健保 福利

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