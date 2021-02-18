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鉑金酒店管理集團 成聖蓋博喜來登管理公司

洛杉磯訊

一家嶄新的酒店管理公司「鉑金酒店管理集團 Burgeon Hotel Group」 ，在亞凱迪亞市成立。鉑金同時宣佈，已正式成為洛杉磯聖蓋博喜來登酒店(San Gabriel Sheraton見圖)的管理公司。

該管理集團表示，他們有豐富的酒店管理經驗，對一個酒店管理公司而言，能得到品牌的認可就是一種肯定。由於他們的專業，不論是學術理論、實務經驗，是爭取到喜來登酒店管理權的最大因素之一。接下來他們更著眼開發四星級及各類型酒店，可協助開發和管理，期許在業界成為一家華人最大專業管理酒店集團。

該公司表示，鉑金是由一群經驗豐富的行業人士所創立，正直、培養人才、多元性、卓越和忠誠是集團的核心價值觀。正如其名Burgeon（萌芽），鉑金著眼於開發、培養管理人才，將培養下一代酒店經營者作為自己的使命，從而實現集團的成長和發展。

鉑金的管理方法強調充分授權和充分支持，鼓勵酒店業主在依靠鉑金員工和系統專業知識的同時，在運營方式和管理流程領域積極參與和合作。首席執行官John Gilbert說：「通過管理的精細化和靈活性，我們讓業主在不犧牲住客體驗的情況下確保收益最大化」。

洛杉磯聖蓋博喜來登酒店擁有288間客房和套房，超過1萬9000呎的會議空間，兩個餐飲場所和一個提供全方位服務的星巴克，2018獲全球最佳新張喜來登酒店、及2019年獲北美最佳喜來登稱號。

此外，鉑金還向酒店業主和投資者，提供可增加其合作夥伴價值的附加服務，例如酒店業務開發、收購和設計等。鉑金網站Burgeonhotelgroup.com，聯繫方式：楊德泰 (Teddy Yang)：[email protected] /。John Gilbert： [email protected]

聖蓋博 洛杉磯 星巴克

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