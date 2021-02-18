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美國亞裔社群 應對肝癌有更多認知

洛杉磯訊

美國所有的族群中，美國亞裔人死於肝癌的可能性比非西班牙裔白人高70%。日前，國際製藥公司Eisai Inc.為華人社區舉辦了一系列的有關肝癌的在線教育活動，由楊洪浩（Hank Yang）醫師主講。

會中，對為什麼美國華裔有更高的罹患肝癌的風險，楊洪浩醫師提供了相當有價值的信息，包括關於針對亞裔群體罹患肝癌的風險因素，如：乙肝和二型糖尿病，以及為何它們和肝癌有關。楊醫生也討論了被診斷為肝癌晚期的病人依然有治療選擇，且呼籲肝癌病人和家人不要放棄希望，應該去尋求有治療晚期肝癌經驗醫師的幫助。

肝癌有具許多潛在的「風險因素」，比如基礎疾病，生活方式，或者族裔相關的因素等。了解風險因素有助於改善與醫生商討處理肝癌風險的對話。基礎疾病中的乙型肝炎病毒（HBV）在美國有超過86萬的慢性乙型肝炎患者，其中一半以上是亞裔或太平洋島民不一定知道自己已受感染。慢性乙型肝炎可導致肝臟炎症和受損，稱為肝硬化。此外，美國亞裔患2型糖尿病的可能性幾乎是非西班牙裔白人的兩倍，造成增加患肝癌的風險。生活方式中酗酒者患肝癌的可能性比平常人高五倍。

肝癌在未發展到晚期之前，一般是沒有症狀的，但常見的多種症狀包括：未試減肥但體重下降、食欲不振、噁心或嘔吐、肋骨下飽脹感、腹部或右肩部疼痛、瘙癢、皮膚和眼睛發黃等，應盡快先找家庭醫生檢查，再轉介到鑑定和治療肝病或胃腸病學家；或腫瘤科醫生。診斷肝癌可選的測試有影像學檢查、實驗室測試或活檢。

肝癌可以被治癒嗎？患者在癌症旅程中的表現如何，很大程度上取決於癌症在被發現時已發展到何種程度。在診斷出肝癌之後，醫生將嘗試確定疾病的嚴重程度（稱為癌症分期）。對某些晚期的肝癌，有幾個經FDA批准的治療選擇，有些是可以在家服用的口服靶向療法，也有在診所進行靜脈輸液治療法。重要的是要找到有經驗治療晚期肝癌的醫生、選擇並確定適當的治療方法。

美國亞裔應積極幫助自己和對社區進行肝癌教育，包括進行年度體檢、做肝癌篩查、改變飲食和運動習慣、接受糖尿病測試、檢測HBV病毒、戒菸、少飲酒等。有關更多肝癌信息可上網www.liverfirst.com/ch，該網站提供中文閱覽。

美國 亞裔 癌症

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