林師傅 專精新鋪、補漏維護屋頂、建造Patio、露台…等

由於受疫情 影響和需保持社交距離 ，從事房屋建造30餘年的林師傅，目前多承接戶外工程，如新舖、補漏維護安全水壓清洗、噴漆屋頂、修護和新建造Patio棚、露台、甲板和美化庭院設計等。

為何屋頂會漏水？林師傅表示，曾經過地震後的屋瓦片易裂開，尤其是屋頂已30年以上，某些屋瓦片或瀝青瓦出現裂縫、瓦片鬆動、釘子凸出等、和房屋建造時、屋頂施工方法不對，讓雨水往下漏，必須立馬修補。

這幾年林師傅曾經修補很多東區屋頂，他表示，在80年代房屋建築興旺時，專業勞工 短缺影響到屋頂施工品質，無經驗屋頂工人鋪設防水紙時，多是上層防水紙直接與下面另一防水紙連接，形成紙與紙之間有一細裂縫，日夜久下雨就會漏水。專業鋪防水紙應當是上層紙下半部有一部分蓋在下層紙上半部，才不會出現裂縫。

修補屋瓦頂之前，林師父有自己的SOP工程標準作業程序，他會先詳細檢查屋頂可疑之處，木條和木板有否腐蝕裂開，照相給客戶觀看了解，並確切說明原因和如何修護。

林師傅另一工程強項是修護、新建造Patio涼棚、露台、甲板和美化庭院設計。他會先繪圖、規劃設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。

林師傅採用安全水壓清洗機和清潔劑清洗屋頂，接受室內室外難洗污垢服務。他說屋頂表面污垢、青苔藓、藻類和煙灰懸浮粒子都會擋住排水溝、屋頂吸收熱量會增加室內冷卻成本。林師傅工程團隊免費估價。詳情可短訊或去電留言 626-272-3101。