我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

林師傅 專精新鋪、補漏維護屋頂、建造Patio、露台…等

洛杉磯訊

由於受疫情影響和需保持社交距離，從事房屋建造30餘年的林師傅，目前多承接戶外工程，如新舖、補漏維護安全水壓清洗、噴漆屋頂、修護和新建造Patio棚、露台、甲板和美化庭院設計等。

為何屋頂會漏水？林師傅表示，曾經過地震後的屋瓦片易裂開，尤其是屋頂已30年以上，某些屋瓦片或瀝青瓦出現裂縫、瓦片鬆動、釘子凸出等、和房屋建造時、屋頂施工方法不對，讓雨水往下漏，必須立馬修補。

這幾年林師傅曾經修補很多東區屋頂，他表示，在80年代房屋建築興旺時，專業勞工短缺影響到屋頂施工品質，無經驗屋頂工人鋪設防水紙時，多是上層防水紙直接與下面另一防水紙連接，形成紙與紙之間有一細裂縫，日夜久下雨就會漏水。專業鋪防水紙應當是上層紙下半部有一部分蓋在下層紙上半部，才不會出現裂縫。

修補屋瓦頂之前，林師父有自己的SOP工程標準作業程序，他會先詳細檢查屋頂可疑之處，木條和木板有否腐蝕裂開，照相給客戶觀看了解，並確切說明原因和如何修護。

林師傅另一工程強項是修護、新建造Patio涼棚、露台、甲板和美化庭院設計。他會先繪圖、規劃設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。

林師傅採用安全水壓清洗機和清潔劑清洗屋頂，接受室內室外難洗污垢服務。他說屋頂表面污垢、青苔藓、藻類和煙灰懸浮粒子都會擋住排水溝、屋頂吸收熱量會增加室內冷卻成本。林師傅工程團隊免費估價。詳情可短訊或去電留言 626-272-3101。

社交距離 疫情 勞工

上一則

世界晚報／拜登「全面移民改革」揭曉 國會挑戰重重

下一則

好康報您知

延伸閱讀

西安機場擴建 發現3500座古墓、4600多處遺跡

西安機場擴建 發現3500座古墓、4600多處遺跡
西安機場三期擴建變考古現場 發現古墓葬逾3500座

西安機場三期擴建變考古現場 發現古墓葬逾3500座
中國空間站計畫2年11次發射 今春發射空間站核心艙

中國空間站計畫2年11次發射 今春發射空間站核心艙
奇蹟電話 印度冰川洪暴12名受困隧道工人獲救

奇蹟電話 印度冰川洪暴12名受困隧道工人獲救
Max Long住宅餐館商業屋頂換新維修二十八年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long住宅餐館商業屋頂換新維修二十八年歷史 經驗豐富 免費估價
蘋果高層異動 Apple Car添想像

蘋果高層異動 Apple Car添想像

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

中美線 中國航班突接連取消

2021-02-13 01:19
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

2021-02-12 15:15
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完2劑疫苗反應小 華人擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

2021-02-14 01:18
施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

2021-02-17 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%