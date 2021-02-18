機油也能回收 實踐綠色新年

洛杉磯 縣公共建設部表示，新年新開始，加州 居民重新出發。很多人都會在新一年開始訂下新目標，有些是為個人訂下，而有些則是大家共同追求。減少對環境造成負面影響及減少自己的「碳足跡」，是一項加州居民的共同目標，該部門呼籲：大家一起讓2021年成為「綠色新年」。

該部門表示，加州居民可以通過多種方式實踐這一項目標，當中包括回收、堆肥和減少廢物。回收是幫助保護環境的其中一種方法，許多加州居民都知道，他們可以回收玻璃、塑料和鋁。但是有一種可重複使用的物品經常被忽視，那就是「機油」。

根據美國 石油協會(American Petroleum Institute)的說法，用過的機油可以進行加工，並用於暖爐或發電廠中，為家庭、學校和企業供應電力。而美國國家環境保護局((Environmental Protection Agency)亦指出，回收和再用舊機油，可為加州帶來巨大的環境效益。舊機油可以被提煉成新機油或加工成燃油，從而減少了對於生產「新」油的需求。此外，從舊機油濾油器中，所收集的鋼可以循環再用，並用於製造汽車、冰箱、火爐、洗碗機及其他設備。

至關重要的是要正確地處理使用過的舊機油及機油濾油器。因為它們對環境極為有害，洛杉磯縣公共建設部表示，謹記切勿將舊機油倒進排水口、垃圾箱、地面或雨水排放口中。直到可以回收前請妥善存放舊機油，將其倒入帶蓋的乾淨容器中，或購買專為存放舊機油而設計的容器，並確保舊機油不會與任何其他液體(包括水)混合。

洛杉磯縣公共建設部表示，將舊機油濾油器中所剩的機油排乾後，放到乾淨並防漏的容器中(例如拉鍊式塑料袋或舊咖啡罐)以進行回收。將用過的舊機油和機油濾油器，帶到指定的回收中心進行回收。一起實踐綠色新年，齊心建立更清潔的加州。

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