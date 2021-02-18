我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

互惠財富 2/19線上公益講座談疫苗

洛杉磯訊

在抗疫關鍵時期，美國互惠財富集團特別邀請病毒學家、美國科學促進會院士，於2月19日（星期五）美西時間上午10時30分，舉辦線上公益講座。主講者將結合自身幾十年的研究經歷，用通俗易懂的語言，免費為參與者提供科學的答案。

美國互惠財富表示，隨著疫苗注射行動規模化，關於疫苗的研發、防護功能和副作用等方面的突出問題，再次回到公眾的視野。從美國食品藥品監督管理局（FDA）、第一次就包括輝瑞和莫德納在內的多家公司的新冠肺炎疫苗、召開聽證會以來，關於疫苗的討論就不絕於耳，且對於疫苗有各種疑問。

美國互惠服務華人社區，此次在線上將談談 (1)疫苗研發類：一般的疫苗研究都需要很多年，為什麼這次的新冠肺炎疫苗的出台速度這麼快，新冠肺炎疫苗是如何產生作用。(2)防護功能類：有沒有必要打疫苗；形成的抗體會持續多長時間；康復後是否還會傳染周圍的人。(3)注射安排類：是否需要每年注射；誰目前有資格獲得疫苗的注射；小孩子是否可以注射疫苗。(4)意外反應類：可能會出現哪些副作用；如果出現過敏反應怎麼辦等。

該公司表示， 20多年來互惠以洛杉磯為中心，為全球7萬多名高端客戶和經紀人提供超過100家保險公司的保險理財產品，以及橫跨超過10個金融內外領域的業務組合，提供的服務包括省稅節稅、貸款規畫、年金保障、超級信託和投資理財、資產管理等。

該公司表示，他們一直注重公益行動，從松竹梅獎學金到中美會計師基金會，從「親情中華」文藝晚會到加州大學爾灣分校，從華人社區送口罩公益活動到美國2020人口普查亞裔美國人頂級峰會，互惠財富從不缺席。

2021年，互惠財富將繼續秉持主動改變、追求卓越、相互尊重、機會均等的C.A.R.E.價值觀，為客戶資產保值增值努力、使經紀人和合作夥伴專業能力得到發揮，以及對員工個人價值的充分展現提供完備系統支援。

講座免費報名及洽詢電話877-728-8688。

疫苗 美國 新冠肺炎

上一則

好康報您知

下一則

阿罕布拉學區 問卷徵詢家長復課意見

延伸閱讀

台買疫苗受中打壓 陳時中：我有苦難言

台買疫苗受中打壓 陳時中：我有苦難言
「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻
「批准中國科興疫苗緊急使用」香港疫苗委會提建議

「批准中國科興疫苗緊急使用」香港疫苗委會提建議
南非AZ疫苗退貨 南韓排除65歲高齡族群

南非AZ疫苗退貨 南韓排除65歲高齡族群
世衛批准AZ疫苗 首批月底配送

世衛批准AZ疫苗 首批月底配送
連鎖藥局接種疫苗 符合資格可線上預約 手機App也行

連鎖藥局接種疫苗 符合資格可線上預約 手機App也行

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

中美線 中國航班突接連取消

2021-02-13 01:19
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

2021-02-12 15:15
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完2劑疫苗反應小 華人擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

2021-02-14 01:18
加州16歲至64歲患有基礎疾病者從3月15日開始可接種新冠疫苗。（取自洛縣縣府臉書）

加州16歲至64歲患有基礎疾病者 3月15日起可接種疫苗

2021-02-13 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪