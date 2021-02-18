互惠財富 2/19線上公益講座談疫苗

在抗疫關鍵時期，美國 互惠財富集團特別邀請病毒學家、美國科學促進會院士，於2月19日（星期五）美西時間上午10時30分，舉辦線上公益講座。主講者將結合自身幾十年的研究經歷，用通俗易懂的語言，免費為參與者提供科學的答案。

美國互惠財富表示，隨著疫苗 注射行動規模化，關於疫苗的研發、防護功能和副作用等方面的突出問題，再次回到公眾的視野。從美國食品藥品監督管理局（FDA）、第一次就包括輝瑞和莫德納在內的多家公司的新冠肺炎 疫苗、召開聽證會以來，關於疫苗的討論就不絕於耳，且對於疫苗有各種疑問。

美國互惠服務華人社區，此次在線上將談談 (1)疫苗研發類：一般的疫苗研究都需要很多年，為什麼這次的新冠肺炎疫苗的出台速度這麼快，新冠肺炎疫苗是如何產生作用。(2)防護功能類：有沒有必要打疫苗；形成的抗體會持續多長時間；康復後是否還會傳染周圍的人。(3)注射安排類：是否需要每年注射；誰目前有資格獲得疫苗的注射；小孩子是否可以注射疫苗。(4)意外反應類：可能會出現哪些副作用；如果出現過敏反應怎麼辦等。

該公司表示， 20多年來互惠以洛杉磯為中心，為全球7萬多名高端客戶和經紀人提供超過100家保險公司的保險理財產品，以及橫跨超過10個金融內外領域的業務組合，提供的服務包括省稅節稅、貸款規畫、年金保障、超級信託和投資理財、資產管理等。

該公司表示，他們一直注重公益行動，從松竹梅獎學金到中美會計師基金會，從「親情中華」文藝晚會到加州大學爾灣分校，從華人社區送口罩公益活動到美國2020人口普查亞裔美國人頂級峰會，互惠財富從不缺席。

2021年，互惠財富將繼續秉持主動改變、追求卓越、相互尊重、機會均等的C.A.R.E.價值觀，為客戶資產保值增值努力、使經紀人和合作夥伴專業能力得到發揮，以及對員工個人價值的充分展現提供完備系統支援。

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