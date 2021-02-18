我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

Puente Hills Maserati & Alfa Romeo租車優惠

洛杉磯訊
Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giulia

Puente Hills Maserati & Alfa Romeo，是全美唯一華人經營的瑪莎拉蒂(Maserati)豪華汽車經銷商。Maserati經典義大利奢華座駕，代表了汽車的尊貴與霸氣。

Maserati瑪莎拉蒂有結合力與美的外型設計，三叉戟標誌，讓駕駛人享受到集性能、舒適、奢華於一身。無論是哪一種車款，都是現代成功人士，彰顯自己獨特身份及品味的坐駕之選。

Puente Hills Maserati & Alfa Romeo新的一年推出租賃特價車款，有些車款，零頭款租賃計畫長達42個月。2020 Maserati Levante是集越野和性能表現全方位的跑旅車，租賃每月747元，租期42個月，是家庭休旅豪華車款，車主可以選擇黑色經典皮革或是紅色頂級皮革內裝，滿足車主對感官的挑剔。車門自動吸合、電動啟閉行李廂蓋與便利上下車功能，盡顯頂級豪華魅力。

該汽車經銷商代理的另一高級品牌Alfa Romeo車系，在豪華車市場可說是一枝獨秀，更是符合品味人士之選。2020 Alfa Romeo Giulia（見圖），被視為最有價值的高級運動房車之一。該車款零頭款，租期24個月，標準車型配備有多媒體系統，盲點測試，後方橫向偵測警示等等。

更多優惠可洽該汽車經銷商的Peter Yang，電話是1-888-241-4165，地址在17370 Gale Ave ,City of Industry. CA 。

汽車 義大利 休旅

上一則

好康報您知

下一則

阿罕布拉學區 問卷徵詢家長復課意見

延伸閱讀

王能參選法拉盛市議員 民主黨俱樂部、選民聯盟背書

王能參選法拉盛市議員 民主黨俱樂部、選民聯盟背書
下周起 CVS藥局可施打新冠疫苗

下周起 CVS藥局可施打新冠疫苗
亞裔居民已逾4成 爾灣主流超市南滿足居民需求

亞裔居民已逾4成 爾灣主流超市南滿足居民需求
澳洲伯斯山區野火持續蔓延！至少71住宅被燒毀

澳洲伯斯山區野火持續蔓延！至少71住宅被燒毀
退役NBA巨星韋德豪宅 開價600萬

退役NBA巨星韋德豪宅 開價600萬
加州避疫令突取消 業者籲勿再變

加州避疫令突取消 業者籲勿再變

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

中美線 中國航班突接連取消

2021-02-13 01:19
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

2021-02-12 15:15
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完2劑疫苗反應小 華人擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

2021-02-14 01:18
加州16歲至64歲患有基礎疾病者從3月15日開始可接種新冠疫苗。（取自洛縣縣府臉書）

加州16歲至64歲患有基礎疾病者 3月15日起可接種疫苗

2021-02-13 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪