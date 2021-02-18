Puente Hills Maserati & Alfa Romeo租車優惠

Alfa Romeo Giulia

Puente Hills Maserati & Alfa Romeo，是全美唯一華人經營的瑪莎拉蒂(Maserati)豪華汽車 經銷商。Maserati經典義大利 奢華座駕，代表了汽車的尊貴與霸氣。

Maserati瑪莎拉蒂有結合力與美的外型設計，三叉戟標誌，讓駕駛人享受到集性能、舒適、奢華於一身。無論是哪一種車款，都是現代成功人士，彰顯自己獨特身份及品味的坐駕之選。

Puente Hills Maserati & Alfa Romeo新的一年推出租賃特價車款，有些車款，零頭款租賃計畫長達42個月。2020 Maserati Levante是集越野和性能表現全方位的跑旅車，租賃每月747元，租期42個月，是家庭休旅 豪華車款，車主可以選擇黑色經典皮革或是紅色頂級皮革內裝，滿足車主對感官的挑剔。車門自動吸合、電動啟閉行李廂蓋與便利上下車功能，盡顯頂級豪華魅力。

該汽車經銷商代理的另一高級品牌Alfa Romeo車系，在豪華車市場可說是一枝獨秀，更是符合品味人士之選。2020 Alfa Romeo Giulia（見圖），被視為最有價值的高級運動房車之一。該車款零頭款，租期24個月，標準車型配備有多媒體系統，盲點測試，後方橫向偵測警示等等。

更多優惠可洽該汽車經銷商的Peter Yang，電話是1-888-241-4165，地址在17370 Gale Ave ,City of Industry. CA 。