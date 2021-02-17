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角聲中心 免費提供電子報稅服務

洛杉磯訊

角聲中心為服務社區民眾，即日起至4月15日，免費提供2020年電子報稅服務。服務對象，限美國公民或綠卡身份的加州合法居民，學生簽證除外。收入限制家庭56,000元以下，夫妻49,300元以下，個人37,900元以下。

符合簡易報稅收入來源包括：工資、利息、退休金、社會安全金、失業金。不符合簡易報稅包括：投資收入或虧蝕、租金收入、小費收入、博彩收入、現金收入。

該中心提醒不報外州稅，不採用逐項扣稅（如通常沒有房屋貸款），1099 MISC總收入不超過6000元及不用申報支出，銀行年息不可超過1200元。

前去報稅需帶以下文件或資料：W 2及1099（1099 Div 或1099Int）收入證明（家庭限6份、個人、夫婦四份）。大學發出之1098-T表格及全年支付學費證明。政府醫療補助證明：1095 A、B、C、3895或豁免稅號Exemption Certificate Number。

失業金（EDD）需帶1099 G表格；紓困金（EIP）需要帶1444和144 B通知信；退休金需帶1099 SSA表格。如有慈善捐贈要有收據證明。家中各人社安卡號碼及出生日期（需要出示社安卡和ID正本）、攜帶去年2019報稅表，帶同一張支票樣本做退稅或繳稅用途。

基督教角聲佈道團（CCHC），是一個基督教社會服務組織，於1982年在紐約成立。它的目標是服務華裔美國人的需求，其中許多人是來自亞洲的移民。在一大批義工的支持下，提供許多不同領域的社會服務。有免費的法律諮詢，協助申請各種政府項目或老人住宅，填寫政府表格，或寫信和翻譯。提供英語為第二語言（English as Secondary Language, ESL）課程等。還提供預防教育和癌症篩檢、舉辦癌症患者的活動和服務，提供癌症的信息，包括華人刊物、研討會等。

該中心並提供專業婚姻諮詢、情感問題、與青年有關的問題等；提供育兒講座及課程、舉辦充實青年的項目等。

角聲社區中心預約電話 626-964-9525，地址18958 Daisetta Street, #303, Rowland Heights, CA。聖蓋博聯絡電話626-286-2600，地址715 E. Mission Road, San Gabriel, CA 。

報稅 退休金 癌症

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