人頭馬特調雞尾酒 醇厚滋味餘韻無窮

人頭馬醇厚干邑可調出皇家君度側車。

牛年新春，在飯局宴席上少不了酒香馥郁的醇厚干邑，用Rémy Martin人頭馬佳釀，調製多款經典隽永的特色雞尾酒，倍添傳統喜慶氣氛之餘，更能展現新穎獨到的頂級派頭。

優質干邑專家「人頭馬」酒莊歷經近三個世紀的歲月沉澱，每瓶都是用時間精煉出來，與同樣源遠流長的新春節慶傳統相配。

（1）人頭馬薑味特飲：材料有Rémy Martin人頭馬V.S.O.P、薑汁汽水、新鮮青檸。先在杯中加入冰塊，注入35ml的人頭馬 V.S.O.P，再加滿薑汁汽水後，放上鮮青檸角作為裝飾。

（2）人頭馬招牌創作「巴蒂斯特」：材料有Rémy Martin人頭馬 V.S.O.P、檸檬汁、楓葉糖漿、橙味苦酒、法國蘋果 酒。先在冰塊中倒入50ml的人頭馬 V.S.O.P、20ml檸檬汁、20ml楓葉糖漿、和1滴橙味苦酒，再淋上法國蘋果酒，並加入少許橙皮作點綴，這款開胃酒就完成了。

（3）經典干邑雞尾酒-皇家 君度側車。材料有Rémy Martin人頭馬1738皇家禮贊特優香檳干邑、君度橙酒、檸檬汁。調製方法為將35ml的人頭馬1738皇家禮贊特優香檳干邑、30ml的君度橙酒、15ml的檸檬汁，倒進裝滿冰塊的調酒器，搖晃均勻再過濾倒入酒杯即成。

更多獨特的干邑雞尾酒配方，到訪可以下網頁：http://www.remymartin.com/us/cocktails/