花旗銀行慶牛年 贈24K純金牛

Citi 牛年好禮

經歷鼠年動蕩，嶄新的牛年來臨。華人 過新年講究「好彩頭」，有很多討吉祥的傳統習俗。Citibank花旗銀行不僅特別推出專屬的新春促銷活動，提供專為合格存款客戶準備的牛年好禮，用24K純金牛金墜等獨家禮品為顧客開運，和民眾一起迎接新的一年。

隨著時代變化，陪伴你成長，和你風雨同路，一路為你保障更好未來的Citi，在20年前，首度推出了農歷新年回饋客戶活動，向合資格的新舊存款客戶贈送尊貴禮品，分享福報。今年也不例外，客戶可以根據合格存款的金額，獲得Citi精心挑選的各式牛年主題禮品。

20年的閃耀之約， Citi期待與客戶共同歡慶金牛年，迎接新遠景，走過更多的20年。此禮品贈送活動現已開始，於4月30日截止。可至當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

牛年Citi新春促銷活動如下：新或現有的客戶在Citibank分行開戶，共有6種級別禮品：（1）獨家18K金Ox項鏈 （合格存款2萬5000元─4萬9999.99元）。（2）獨家24K金牛獻福純金墜（合格存款5萬元─9萬9999.99元）。（3）獨家24K耀眼金牛純金墜+Swarovski十二生肖─牛，可靠拍檔擺飾（合格存款10萬元─19萬9999.99元）。（4）獨家24K圓滿純金墜+Swarovski時代手鏈（合格存款20萬─49萬9999.99元）。（5）獨家24K純金財源滾滾牛擺飾+Swarovski十二生肖─牛， 可靠拍檔擺飾（合格存款 50萬元─99萬9999.99元）。（6）獨家24K純金財源滾滾牛擺飾+獨家24K金牛獻福純金墜+Swarovski十二生肖─牛+Swarovski時代手鏈+吉祥龍龜風水琉璃（合格存款100萬元以上）。

這些禮品都是Citi為2021年新春促銷活動獨家設計。詳情可洽當地各分行，或可上網https://banking.citi.com/cbol/21/lunar-new-year/chinese/default.htm?channel=display&Promo_ID=4Z627TW28WDSPR了解更多關於贈禮詳情。

Citi為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。 Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資 銀行、證券 經紀、交易服務和財富管理。更多資訊，可瀏覽 www.citigroup.com 。