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國泰銀行助非營利組織獲疫情款項

洛杉磯訊

國泰銀行助兩家非營利組織Haven Services, Inc和Neighborhood Partnership Housing Services，分別獲得舊金山聯邦住房貸款銀行（Federal Home Loan Bank San Francisco）的2020 AHEAD計劃撥款37,500元；款項將用於新冠疫情相關的活動。

國泰銀行第一副總裁兼社區發展總監Bruce Gumbiner表示，國泰銀行樂見這兩家實至名歸的組織將獲得這筆救助款，用來應對新冠疫情所帶來的前所未有的問題。這筆救助款很特別，非營利組織無法自行申請；必須通過舊金山聯邦住房貸款銀行金融機構成員的贊助，才可申請。

Haven Services致力於通過提供免費的金融教育和服務，幫助洛杉磯的弱勢社區解決其財務和住房危機。Haven Neighborhood非常感激國泰銀行促成申請AHEAD的救助款。這筆款項將提高該組織的網絡及遠程辦公和招聘能力，應對社區在金融和住房危機服務方面湧現出的大量需求。

Neighborhood Partnership Housing Services（NPHS）通過提供購房前後教育、首付援助和房屋維修計劃來創造新的購房機會，以建立更強大的社區。NPHS正與國泰銀行等夥伴合作，協助因為新冠疫情而失業的家庭保住自己的房子。

三藩市聯邦住房貸款銀行收到362個成員贊助項目申請，並向其中97個提供了共350萬的救助金。其中190萬用於52個新冠疫情救災項目；160萬用於45個經濟發展項目。

國泰銀行於1962年創立，為國泰萬通金控的子公司，在美國九個州提供廣泛的金融服務，並在香港設有分行，北京、上海及台北設有代表處。更多訊息可到cathaybank.com查詢。

疫情 貸款 舊金山

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