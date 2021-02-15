慶祝農曆春節 大莊家布置濃濃年味

慶祝新春佳節，萬象更新。大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 向華人拜年，二月主題是把裡裡外外以傳統農曆新年裝扮佈置，處處散發著濃濃年味。

全新增設的「金牛賀歲」氣派大型背景，為遊客或賭客全家福照或自拍的打卡點。眼前四處環繞的還有喜氣洋洋的大紅燈籠、亞洲風格的橋樑、春意盎然的桃花、傳統書法題詞等吉祥掛飾，此外，視頻畫面不時傳送華語VIP客服專員 (三人圖左起) 葉梅英 (Amy Rowe)、管庭(Doris Kuan) 及唐景德 (Gabriel Tang) 的聲聲祝福。

新年新人事，Anna Tran (左圖) 獲升大莊家博彩娛樂VIP客戶部亞洲市場部經理，她將繼續帶領亞裔 客服團隊提供優質服務。Anna 自2006年起即在「大莊家」任VIP客服，資歷深厚。 她 在大學時攻讀酒店管理相關專業，精通英語及越南 語，在一次加州 之旅中她前往「大莊家」即下決心要在這間具四鑽級的博彩娛樂度假村、發展自己的事業。

大莊家匯集精彩多姿的娛樂 ，更獲USA Today 讀者票選為最佳賭場第一名，自2002年起均被AAA評為四鑽級酒店。無論是日間玩樂或豪華住宿，大莊家提供悠閒度假環境，擁有熱門的角子老虎機，桌上娛樂，頂級娛樂節目，1,090間豪華酒店客房，星級餐飲食府，水療護理，以及世界錦標賽級的Journey高爾夫球場。

由魯瑟諾印第安 Pechanga 族人擁有並經營的「大莊家賭場度假村」，免費專線(877) 711-2946，網址 www.pechanga.com 。