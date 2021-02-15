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現代汽車 獲11項最佳安全首獎

洛杉磯訊

現代汽車榮獲眾多公路安全保險協會(IIHS)獎項，包括最佳安全首選+，和最佳安全首選，現代共有11輛獲獎車型，其中7輛休旅車及4輛汽車。

現代汽車的2021 Palisade休旅車配備LED大燈（見圖），獲得2020最佳安全首選+(TSP+)大獎，並且所有的休旅車皆有TSP或TSP+的榮譽。

 北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示：「IIHS持續為最佳安全首選大獎設下了非常高的標準。在這些測試中獲得出色的表現，有助於確保客戶與其家人的行車安全。」

 現代汽車獲IIHS最佳安全首選+及最佳安全首選的休旅車為：1. 現代Venue 休旅車 – TSP (配備特定大燈) ，2. 現代Kona 休旅車 – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)，3. 現代Tucson 休旅車 – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈) 4. 現代Santa Fe 休旅車 – TSP (配備特定大燈) ，5. 現代Nexo 休旅車 – TSP+，6. 現代Palisade 休旅車 – TSP+，7.現代Palisade 休旅車 (2020年車款) – TSP (配備特定大燈)。

現代汽車獲最佳安全首選的汽車型號為：1. 現代 Elantra – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈) ，2. 現代 Elantra GT – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈) ，3. 現代 Veloster – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈) ，4. 現代 Sonata – TSP (配備特定大燈)。

現代汽車全車系在全國超過820家經銷商銷售，將近一半的車輛由位於阿拉巴馬州現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。

休旅 汽車 阿拉巴馬州

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