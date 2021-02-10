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華奧地產：奧斯汀房市去年交易170億 創新高

圖與文：華奧地產提供，記者封昌明整理
疫情加重了這裡的住房需求，創造了有史以來最強的市場。
疫情加重了這裡的住房需求，創造了有史以來最強的市場。

德州奧斯汀地區2020年房地產交易超170億美元！創下歷史新紀錄。

去年12月奧斯汀一對新夫婦買到了她們心儀的房子，瑪麗克萊爾·羅賓遜和她的未婚夫多年一直想買房，在看房的過程中，他們知道行動必須迅速，畢竟奧斯汀的房地產正在持續增長，瑪麗對此次搬家使她感到十分興奮。

瑪麗表示買房的壓力很大，她每天都會上Zillow網站上看地點，會記錄下前一天的看的房子，一般一周內就會有人注意到。

2020年的奧斯汀房市本就十分火爆，隨著越來越多的企業遷入奧斯汀，就業機會不斷增加，加之疫情在一定程度上又加速了這一點，房地產市場必將繼續強勁增長。近來逢歷史低利率，居家辦公盛行，尤其是對科技工作者來說，都在尋找生活成本降低的地方，紐約、舊金山、洛杉磯、奧斯汀確實是一個很容易的選擇。

奧斯汀房地產經紀人委員2021年總裁Susan Horton稱，對我們的房地產市場而言，達到了歷史前所未有的時刻。疫情加重了這裡的住房需求，而房屋庫存幾乎沒有增長，創造了有史以來最強的市場。

房屋庫存不足，買家需求大，房子變得越來越難搶。僅在2020年，據奧斯汀房地產經紀人委員會數據，售出的房屋數量達到創紀錄的40165套，總價值超過175億美元。去年1月，房屋中位價上漲了15％，達到37萬美元。在市場上的停留天數也少了近一個月，平均天數為僅為36天。

德州房地產研究中心前首席經濟學家詹姆斯·蓋恩斯（James Gaines）博士表示，創紀錄的住房需求是由於經濟增長和消費者購買力增長引起的。長期的人口和就業的高速增長，疫情後生活方式的改變以及春季的居家令迫交易減少，但市場在夏季又開始反彈，並沒有在年末出現下降。

Zillow宣布預測奧斯汀將成為2021年全美最熱門的房地產市場。Zillow的高級經濟學家克里斯·格林（Chris Glynn）表示，居家辦公可能對房地產市場的成功發揮了一定作用。

華奧聯繫方式：

地址：德克薩斯州奧斯丁市喬利維爾路11770號，郵政編碼78759

電話：512-298-1899

郵箱：[email protected]

網站：www.realinternational.com

微信：yuanlynnlin2

房地產市場達到了歷史前所未有的時刻。(奧斯汀市府網頁)
房地產市場達到了歷史前所未有的時刻。(奧斯汀市府網頁)
奧斯汀-朗德羅克大都會區2020年12月房市數據一覽。
奧斯汀-朗德羅克大都會區2020年12月房市數據一覽。
隨著越來越多的企業遷入奧斯汀，就業機會不斷增加，房地產市場必將繼續強勁增長。
隨著越來越多的企業遷入奧斯汀，就業機會不斷增加，房地產市場必將繼續強勁增長。
奧斯汀將成為2021年全美最熱門的房地產市場。(奧斯汀市府網頁)
奧斯汀將成為2021年全美最熱門的房地產市場。(奧斯汀市府網頁)
居家辦公可能對房地產市場的成功發揮了一定作用。(奧斯汀市府網頁)
居家辦公可能對房地產市場的成功發揮了一定作用。(奧斯汀市府網頁)
房屋庫存不足，買家需求大，房子變得越來越難搶。
房屋庫存不足，買家需求大，房子變得越來越難搶。

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