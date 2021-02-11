Umeken人氣健康食品 新春有優惠

納豆激酶

疫情 期間，聽到的都是如何加強自身的免疫力，對抗疫情及長期慢性疾病。健康食品公司Umeken的明星產品納豆激酶（Nattokinase 見圖），本月底前購買贈送價值35元的C-Balance 。訂單滿35元以上免運費。

該公司表示，保護心血管健康、高血壓等成人心血管疾病的納豆激酶，是從日本清菊納豆中萃取出來的凝結桿菌，蛋白質的分解酵素及納豆激酶，能溶解黏稠的血液（血栓），對預防心血管疾病有效。夜晚往往是心臟疾病的突發時間，這是因為人在睡眠的時候，血液循環減緩，容易形成血酸。所以在就寢前服用納豆激酶的效果更好。另外，納豆激酶的卵磷脂能抑制劣質膽固醇的生成，並有效地促進血液循環，有益緩解疼痛。

另外為女性所喜愛的石榴濃縮顆粒，含有的大量女性荷爾蒙，有女性卵巢中所需的天然雌激素，是女性的保養、美容產品。尤其是更年期的女性，有助於預防抑鬱症、不眠症。石榴濃縮顆粒約2個月用量88元。

該公司表示，專為糖尿病 患者而研發的鬼針草(Bidens Pilosa Extract)，其功能有助於胰腺胰島素分泌正常化，把血管中的血糖 輸送到肌肉組織或脂肪組織，最大限度的降低血糖。鬼針草的五種成份可幫助糖尿病患者：L-精氨酸、L-瓜氨酸、苦瓜、消化纖維性糊精等，可擴大血管，促進血液循環，促進胰島素的荷爾蒙分泌，幫助心臟和血管的健康，調節降低血糖。

連續多年暢銷產品酵素丸，含有108種純藥材和水果蔬菜的生命力，是經過三次發酵工程提取的日本酵素科學的晶體，酵素也稱生命的根源，它能帶來年輕、活力。

UMEKEN創建於1947年，68年來公司就研發、開發和生產了150個健康產品，在國際市場不斷地用優質產品展示其實力。訂購電話國語1-888-747-3311，也可上網www.umekenusa.com，或至附近的專賣店，公司位13012 Moore St. Cerritos CA 。