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換盛裝迎新年 蕭邦腕表女性最愛

洛杉磯訊

蕭邦（Chopard）腕表中的Happy Sport系列 ，既展示蕭邦天馬行空的創意，又見證品牌精湛技藝與革新，已成為女性收藏數量最多的腕表。昌興珠寶代理蕭邦及多廠牌名表珠寶多年，迎接新年，凡購物滿額就送千足黃金金牛利是紅包。

昌興表示，蕭邦 Happy Sport 新款時計換上充滿喜慶的節日盛裝 (見圖)，雍容大氣的石榴紅表盤引人注目，流露出獨特個性，紅色象徵著好運，也象徵著喜悅。18K玫瑰金打造的Happy Sport 腕表，珍珠母貝表盤溫潤瑩亮，折射出變幻萬千的紅色光芒。鱷魚皮表帶環繞腕間，表冠上鑲嵌的紅寶石成為這款精美時計臻品的點睛之筆，令人驚艷。

華人來說，數字8被視為幸運數字，Happy Sport新款腕表，表盤上的鑽石沿承Happy Diamonds的精神，如同舞者在兩層藍寶石玻璃間自由旋舞，8顆靈動鑽石徐徐轉動，舞姿翩翩，在腕間躍動歡悅的舞步，彰顯女性優雅與自在。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，可上網www.chonghing.com先預約或電郵[email protected]查詢。

聖蓋博 華人 香港

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