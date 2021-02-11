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世報迎春節 2/12群星線上賀歲

洛杉磯訊

世界日報喜迎春節， 特於農曆大年初一（2月12日星期五） 晚上8時，提供2小時的「群星賀歲世界春晚」免費線上節目， 與讀者一同慶祝新年到來。 

世界春晚內容包括有群星賀歲，Las Vegas高空雜技、頂缸雜技、與拉斯維加斯疊羅漢雜技 ，模仿歌舞，明星文章年菜示範及演唱（見圖），包翠英模特兒珠寶秀， 美國新絲路模特服裝秀，百老匯歌舞，世界好聲音歌手楊郁婕演唱，夢之聲合唱團，閩南語歌曲，千手佛，山地舞， La La Land舞蹈，兒童國標舞，肚皮舞，鋼管舞 。全部節目由倪北嘉策畫主持，

特上節目賀歲的群星有大百合、王芷蕾、王海玲、王夢麟、文章、包翠英、江彬、李愛綺、李泳杰、周丹薇、林沖、張秀卿、陳浩民、陳凱倫、翁虹、游鴻明、葉璦菱、廖偉凡、齊豫、戴愛玲、劉明珠、劉冠霖、龍飄飄、歸亞蕾、ØZI、DJ丹尼斯、吳建豪、辛曉琪、X-Enterprise, Inc的Jason Xiao等，他們都將在世界日報牛年的春晚上，為大家送出滿滿的新年祝福。

觀賞世界日報「群星賀歲世界春晚」，可到YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」，或掃描廣告上的二維碼即能免費觀看。

世界日報 美國 百老匯

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