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優優劇團親子節目 2/14教過年習俗

洛杉磯訊

春回大地百花開，送走人心惶惶的庚子年，優優劇團在2月14日周日下午1點推出「Gong Xi Fa Cai」新春節目，和大家共度新年。

劇團創辦人、金馬獎得主楊敦平表示，身為海外中國人，希望藉這個機會做一個適合兩代人一起欣賞的節目，用輕鬆有趣的方法，把各地華人的過年習俗介紹給孩子們。製作人邱瀟君表示，不論在美國住了多久，我們心中仍然會有對故鄉過年的懷念。每逢佳節倍思親，優優劇團特別用各地方言介紹當地生活習俗，在佳節呈現給大家。

董復新製作人表示，疫情閉關期間，大家無法聚集，優優劇團別具巧思，讓理事們自己在家手機拍攝，上傳後由導演、監製統一剪接，做出了這個40分鐘具教育娛樂意義的節目。導演林玫君和伊凰表示，節目豐富有趣，有越劇皇后鄔幸韻以上海話介紹上海過年的情景、美食專家林慧懿以廣東話介紹廣東年菜的特色、Pasadena City College 家長會會長Vivian Chen 以英文介紹華人在美國過新年的情況、好萊塢電影學院副院長彭南林以雲南家鄉話、講雲南是怎麼樣過年的，此外有台灣、越南，各地風俗民情介紹。並有洛杉磯名人羅興華跳加官賀年，以及美中藝術家協會甘富忠揮亳寫春聯祝新春。

優優劇團團長徐蘭曾表示，優優劇團是政府立案的非營利組織，完全靠各界的捐款支持。面對世界性大災難的疫情，優優劇團在4月份捐出了4萬5000個口罩給州政府急難中心及洛杉磯衛生局；在山火期間捐贈午餐給消防隊及警局，並於去年6月推出「老爸吉祥」父親節特別節目，今年元旦推出「春回大地百花開」特別節目。

此次「Gong Xi Fa Cai」節目播出有關訊息可查詢：http://eliteperformingartsgroupusa.org/，或YouTube 優優劇團。

美國 導演 疫情

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