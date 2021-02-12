春節到Westfield購物 拿最高888元獎勵

位於亞凱迪亞 的Westfield Santa Anita購物中心， 用節日藝術和獨家優惠慶祝農曆新年。即日起至2月28日，消費滿88元的客人將獲得該購物中心提供的紅包，每個紅包將包含價值8元、 88元、或888元的獎勵，每個信封中都有獎勵，數量有限，先到先得。

整個中心展示「牛的精神」，將華人重視年度傳統與激動人心的購物夥伴關係等融合在一起 。Westfield Santa Anita 是連續第九年慶祝農曆新年。

該購物中心總經理Ian Carter表示，雖然今年的慶祝活動看起來與往年不同，但相信認識到這一重要的文化時刻，將有助於這個假期所代表的樂觀情緒。該中心現已呈現一個特別製作雄偉牛形變像雕塑 ，其中包括約 1500 個微型中國 燈籠，場景裝飾有體現繁榮和吉祥的金色支撐結構，模仿漂浮的燈籠飄向空中，並演變成奔向未來的牛雕塑。

負責此次工作的Stella Cho說，特別是在過去一年中發生的所有事情，非常感謝有機會為我們的社區創造一些特別的東西，這個吉祥的假期提醒我們不僅要欣賞，而且要在真正重要的事情上找到繁榮，讓我們的家人、朋友、幸福和健康。

參與活動的零售商和餐廳包括Adidas、CPK、Kieh's、MK、Nordstrom Beauty、Lorna Jane and more。該中心還恢復了戶外美食用餐，例如 Meizhou DongPo (眉州東坡) 、Noodle St、Benihana、 Big Fish Little Fish、麻省理功深海烤魚頭(Sichuan Kungfu Fish) 、Side Chick 和Uncle Tetsu，都提供戶外用餐。

購物獎勵及有關餐飲場所的完整列表，可參考如下的網站： https://www.westfield.com/santaanita/outdoordining。 Westfield Santa Anita 地址400 S. Baldwin Ave. Arcadia, CA ，電話626-445-3116。