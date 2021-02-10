Kia打造新品牌 主打電池動力車

Kia日前舉辦網絡數位全球發布會，宣布新品牌宗旨和未來展望的細節。在新的品牌口號「Movement that spires」（行動激發靈感）的感召下，Kia將超越傳統汽車 製造業，為客戶提供可持續的出行方式。

Kia同時宣布新的公司名稱，原有的「Kia汽車公司Kia Motors Corporation」中的「汽車」被刪除，宣示將通過開發創新的出行產品和服務，擴展新興業務領域，來改善消費者的日常生活。

Kia已在「行動」行業有75年以上的歷史，從製造韓國首輛家用自行車，到製造摩托車和貨車，再到如今為全球數百萬人提供乘用車，Kia已成為全球最大的汽車製造商之一。總裁Ho Sung Song（見圖）表示，Kia認為交通代表人的基本權利。Kia的願景是為全球消費者、社區和社會創造可持續的出行解決方案。新品牌宗旨和未來戰略開始將這一願景付諸實踐。提供創新的車內空間、振奮人心的新產品及有意義的便捷服務來啟發客戶，節省時間。

Kia將專注於普及電池動力汽車（BEV），計畫在2027年之前推出七款新BEV包括乘用車、SUV和MPV等來加強其全球產品陣容，並擁有長距離續航和高速充電技術。新一代BEV將在今年第一季度亮相，具有跨界車設計，提供超過500公里的電池續航能力和少於20分鐘的高速充電。

Kia還為企業客戶開發一系列新的專用車（PBV）。 這些專用車輛都將基於「skateboard」平台，其模塊化的車身旨在靈活地滿足眾多企業和車隊客戶的特殊出行需求，包括共享汽車、低層物流車輛和多款商用車輛。