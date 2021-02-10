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Lotus通暢型智能衛生座 新春大特價

【洛杉磯訊】

美國Lotus「通暢型」智慧衛生座（見圖），慶中國新年再推出購買「通暢型」智慧衛生座，第二台半價的優惠。

日益普及的Lotus「通暢型」智慧衛生座，將如廁變成了一種享受，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開，依賴滿滿。溫暖座圈，溫水清洗，暖風烘乾， 按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，不僅能清潔， 預防細菌感染，還能有效預防痔瘡便秘，沒用過的人沒有辦法體會產品的好處及功能。

疫情下很多人宅在家中，便秘現象越來越嚴重，走動少，又不運動。便秘會帶來很多的副作用，口中會有異味，臉上長痘痘，皮膚粗糙，皮膚癤腫，重要的是損害肝腎，造成肥胖等。Lotus「通暢型」智慧衛生座，之所以受到消費者的喜愛，其功能是可有效預防痔瘡便秘。

Lotus「通暢型」智慧衛生座擁有世界獨家專利的「通暢功能」，自2005年上市至今，持續維持衛浴智能馬桶的最高標準。 

Lotus現在還全面代理TOTO和Kohler兩大品牌的產品，並成為TOTO和Kohler的授權經銷商，包括馬桶，Neorest， Washlet和相關的衛浴產品，三大品牌一起呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購方式。

該優惠至2月底截止。Lotus訂購熱線1-877-808-0055，總部電話714-259-8805，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana. , CA。也可至鄰近專賣店購買，爾灣電話949-932-0766， 地址15435 Jeffrey Ave, #115。羅蘭岡電話626-839-9727，地址1015 S Nogales St #116 A。聖蓋博電話626-573-0527，地址140 W. Valley Blvd. Unit #126。亞凱迪亞電話626-538-4600，地址641A W .Duarte Rd.。或上網 www.lotusSeats.com。

亞凱迪亞 美國 肥胖

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