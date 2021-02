春節到The Americana at Brand購物 送牛年環保袋

迎接牛年的到來,Caruso集團旗下位於Glendale的The Americana at Brand戶外商場和餐飲區,已精心布置了傳統農曆新年裝飾,即日起至26日,凡當天消費超過250元的客戶,將獲得一個限量版牛年環保袋及免費停車。

民眾在此地購物,除了體驗濃濃年味,更能享受來自於Charlotte Tilbury、David Yurman、Din Tai Fung、Laduree、See’s Candies、 Sephora、Vince 等商家的特別優惠。而且一些熱門的餐廳最近也都恢復了戶外用餐, 為民眾提供一個安全歡樂的飲食環境。

牛在中國的十二生肖中排名第二,牛象徵著勤奮、可靠、力量和決心。生肖屬牛者有極大的耐心和進取的特質,總是能夠通過不斷地努力實現自己的目標和獲得認可。The Americana at Brand 融合世界級的零售與娛樂體驗、豪華住宅和美景,創造出南加州 具特色的都會購物天地,擁有佔地兩英畝的中央綠地公園,旁邊還有水舞噴泉和懷舊的紅色THE TROLLEY接載訪客漫遊其中。活力洋溢吸引了全球頂尖,成功的零售業者,包括 Nordstrom、Tory Burch、David Yurman、 J.Crew、Tiffany & Co. 和 Apple,都在The Americana at Brand所設立的分店,業績表現也是數一數二的。

The Americana at Brand商圈還包括250 套豪華公寓和康斗住宅,提供精緻生活讓居民享受著便利設施,世界一流的禮賓團隊服務,以及商圈所帶來的種種生活樂趣。欲了解關於他們的最新消息和活動,可上網到 www.americanatbrand.com 或 Instagram @AmericanaBrand。地址在889 Americana Way, Glendale, CA 91210,電話818-637-8982。

同屬Caruso集團的The Grove,在2002年開發,是美國受好評的購物、餐飲、生活休閒勝地,具備南加 州最佳零售餐飲和娛樂配套設施。占地20英畝,毗鄰歷史悠久的洛杉磯 農夫市場。The Grove擁有公園般宜人的環境,生機勃勃的步行街景和一流的零售服務,成功的將經典小鎮與現代購物完美融合。這種獨特的組合使The Grove被視為城市的心臟,一個勝地,一個鄰里瑰寶以及一個完全屬於自己的社區。

The Grove屢獲榮譽的設計、一流的禮賓服務和媲美社區的氛圍,贏得了整個零售行業的眾多獎項和認可,包括被TripAdvisor評為「洛杉磯第一購物勝地」,並在財富雜誌全國十大銷售額最高的購物中心排名第二。The Grove購物中心也以每平方呎的銷售量,位居「今日購物中心」全球十大購物中心之首。了解 The Grove更多信息,訪問 www.TheGroveLA.com或 [email protected],The Grove地址在 The Grove Drive, Los Angeles, CA,電話323-900-8080。