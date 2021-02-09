仁濟醫療社區中心為長者會員接種新冠疫苗

自從洛杉磯縣開始為65歲以上長者進行新冠疫苗 接種，由於疫苗需求量巨大，洛縣 的疫苗預約網站幾度因為訪問人數過多而崩潰。很多長者都希望能盡快接種疫苗，但很無奈沒有可預約名額。

為緩解疫苗接種緩慢、預約供不應求的現狀，仁濟醫療社區中心向洛縣公共衛生部門發出申請，希望能在社區為長者們接種疫苗。在疫苗到達後，2月4日醫療中心開始為第一批65歲以上長者會員們進行了新冠疫苗接種。

2月10日，該中心將會在701 S. Atlantic Blvd診所，為100位65歲以上的長者會員進行第二輪新冠疫苗接種。如果你是會員並且滿65歲，可去電 (626)300-9980或(626)307-7397預約。

新冠疫情肆虐之際，為確保醫護人員和長者們的安全，仁濟醫療社區中心在疫苗接種的過程中做好了充分的防護措施。為了避免室內聚集，接種場所選擇在空曠且通風的室外停車場，並且每個時間段只安排為六位長者會員進行接種。另外所有到場人員都要求佩戴口罩，所有醫護人員和員工均穿戴個人防護設備，長者們在排隊等待期間也必須保持6呎的安全距離。大家有序排隊接種，可讓整個過程快速而順利。在為第一批長者會員接種時有長者表示會擔心，但發現整個過程很輕鬆，醫護工作者操作專業。

仁濟醫療社區中心的工作人員提到，疫苗接種能夠幫助抵禦新冠病毒，醫療中心會盡最大努力為更多65歲以上的長者會員們爭取新冠疫苗。在第一次接種後，大約等待四週左右會有工作人員電話安排第二次接種。同時，接種疫苗結束後仍需要做好個人防護、佩戴口罩、經常洗手，與非同住者保持安全的社交距離 ，以保障身邊家人和朋友們的安全。