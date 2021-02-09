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房屋轉讓給子女 2/16起房產稅將上升

洛杉磯訊

如在今年2月16日或之後將房屋轉讓給子女的話，房產稅便會上升；但如在2月16日之後成立生前信託，並將房屋轉到生前信託中，房產稅會否上升呢？

方見堯律師事務所表示，2020年11月3日加州居民以一人一票方式通過了19號提案。此提案是一項憲法修正案，取消了父母與子女之間財產轉讓的稅務豁免，使得父母把財產轉讓給子女或是子女轉讓給父母的地稅上升，除非接受者依然將房屋用作為家庭住宅。

新的19提案取代了58提案。根據原提案58，當父母將其房產轉讓給子女、或子女將其房產轉讓給父母時，他們仍可保留房產的評估值，所以地稅不會上升。房屋有兩個價值，公平市價和評估價。公平市價是你將房屋放上市場，有人願意用此價來購買此房屋，便是公平市價。而評估價是政府估價部門用來評估你房產價值，看你需付多少的房產稅。

通常一般評估價遠低於公平市價。這是因為加州還有另一項法律「13號提案」，這提案將評估價的每年升幅限制不超過百分之二，在過去的數十年來加州的房產漲了很多，但因13號提案限制升幅，所以日積月累，長年下來使公平市價與評估價有很大差距。根據加州法律，如有業權的轉讓，此房屋便會重新估價，新業主所付的房產稅，是基於公平市價而非評估價。

根據58號提案，當父母將房產轉讓給子女時，子女可保留房屋的評估價，所以房產稅不會上升。但是最新通過的19號提案，當父母將其財產轉讓給子女時，無論是賣給他們或是贈送給他們，子女都無法保留房屋的評估價，因此房產稅就會上升。而上升多少則取決於房屋在何時購買和過去升值多少。但這個19號提案有一個例外，即父母將房屋轉移給子女，而子女居住在此房屋中，那麼子女可保留房屋的原評估價，房產稅不會上升，但仍有額外限制，即房屋的公平市價不超過100萬美元；如房屋公平市價超過100萬美元，房產稅仍會上升。

這項新法律將於今年2月16日實施，意味著如在這天或之後將房屋轉讓給子女，房產稅便會上升。有些人問假如在2月16日之後成立生前信託，並將房屋轉到生前信託中，房產稅是否會上升？答案是不會。根據加州法律，如將房屋轉到信託中，則不視為業權轉讓，因此它不會導致到19號提案。坊間有許多謠言說，即使將房屋轉到生前信託中，房產稅仍會上升；方律師表示這是錯誤的信息，因為他已詢問過政府估價部門，他們的回覆房產稅不會上升。

還有人問方律師，他們是否應該於2月16日之前，將房屋轉讓給子女，來避免將來的房產稅上升。因為將來他們去世子女繼承房產時，房產稅還是會上升。方律師的建議是：當大家看這個問題時不能只看房產稅，還必須看其他問題，需要考慮的一個問題是增值稅。當將房產轉讓給子女時，同時亦將房屋的稅基轉讓了給子女，房屋的稅基就是當初的買價，當子女出售這房產時，這稅基就會衡量這房產升值了多少。

另一個需要注意的問題是控制權。當你將財產轉讓給其他人時，你便完全失去對財產的控制權。新業主可以在未經你同意的情況下出售你的財產。而且新業主出售房產後，他也不需要將賣價給你，因為房子已經是屬於他的了，同時新業主有權要求你搬離房屋，即使你仍住在房屋中。

如有任何資產規劃的相關問題，可登陸方見堯律師YouTube頻道的https://youtu.be/YA2c09cz-Gc「識法有方」觀看相關視頻，或電626-587-2088查詢。

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