H Mart新店抽獎公布 頭獎汽車一部

美國 最佳亞洲超市品牌之一的H Mart，為慶祝南加州 韓國城添新店，舉辦歷時三個月的「汽車 幸運大抽獎」已圓滿落幕，並於上星期在LA City Center店舉辦了現場抽獎，由H Mart隨機選出的現場顧客們參與公開抽獎，總數共抽出174名幸運兒，所有獲獎者將由超市以電子郵箱形式聯繫。

本次H Mart「新店汽車幸運大抽獎」，顧客反應空前熱烈，活動分店包括H Mart韓國城City Center店、LA Madang Plaza店及K-Town Plaza店，主要獲獎名單如下：頭獎(1名)：Kun Cha Lee，獲得現代汽車捷恩斯 Genesis G70汽車一輛；一等獎(2名)：Blanca Cheche獲得1,500元H Mart超市禮券；二獎(2名) Mi Kyung Chung 及Jasmin Vicencio 獲得1,000 元H Mart超市禮券。

完整得獎名單可查閲店鋪海報或登錄H Mart網站www.hmart.com查詢，得獎者憑個人證件及會員卡前往H Mart洛杉磯LA City Center店客服務部領取獎品。H Mart表示，所有得獎者都將以電話或Email通知。這次H Mart舉辦的抽獎活動受到許多亞裔顧客支持，參與抽獎的民眾相當踴躍。H Mart City Center地址3500 W 6th St Suite #100, Los Angeles, CA，電話213-325-1917。

H Mart集團為北美最大之亞洲食品零售連鎖超市集團之一， 從1982年在紐約皇后區開設第一家店以來，目前已有超過90間分店。 H Mart還以其超市內的美食廣場而聞名。

H Mart 被全國零售聯合會 (National Retail Federation) 排名為發展最快的零售商之一 (排名第13)；超市新聞 (Supermarket News) 將H Mart列為美國及加拿大前50大的連鎖店之一。