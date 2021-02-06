金城銀行高利定存 慶羅蘭岡分行開幕

2021年農曆新年將至，在牛年開春之際，金城銀行宣告喜訊，一是南加州羅蘭岡 分行已正式開幕營業，二是北加州貸款 辦公室也順利設立，代表金城銀行與加州企業和社區更緊密的連繫。

為慶祝羅蘭岡分行開幕及在北加州設立貸款辦公室，金城銀行特別推出六個月定期存款，年利率0.68%APY，歡迎民眾與各分行聯絡查詢。

董事長吳光宜表示，金城銀行在南加州阿罕布拉市和塔斯汀已經設有分行，在羅蘭岡和爾灣也設有貸款辦公室。新設立的羅蘭岡分行是南加州第三家分行，交通便利、停車方便。北加州貸款辦公室則設在灣區的Burlingame，位高科技事業雲集的矽谷Silicon Valley區域。這二個新據點，希望能服務更多加州的客戶，也將金城銀行的服務網絡擴展至更多華人社區。

執行長林懿明表示，金城銀行近幾年來業務持續成長，總資產額突破十億美元，其稅後純利、總貸款額、總存款額以及股東權益均達到創行以來的歷史新高點，銀行員工的士氣更為高昂。很高興羅蘭岡分行和北加州貸款辦公室的設立，和這麼多優質的商家為鄰，互相支持的基礎下，發揮雙贏的效果，提供民眾更佳的金融服務選擇。

為幫助中小企業渡過這段艱難困境，並配合政府和美國小型企業管理處所推出的薪資保障計畫Paycheck Protection Program，金城銀行在2020年已經協助許多客戶獲得免償還薪資補助；近期更進一步配合第二梯次薪資保障計畫，協助客戶申辦新一輪貸款補助，為客戶爭取最大財務上的支援。相關計畫訊息歡迎與各分行貸款專員查詢。

最新資訊可參閱網站：www.goldenbank-na.com。羅蘭岡分行電話：626-964-3400 ，地址：17458 Colima Rd., Rowland Heights, CA。阿罕布拉分行電話：626-320-1938 ， 地址：105 East Valley Blvd., Alhambra, CA 。北加州貸款辦公室電話：650-418-7938。