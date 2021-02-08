媽媽家慶農曆年 滷味小菜套餐100元

40年馳名滷味老店「媽媽家」，為了讓你在家高高興興的過新年，快快樂樂的迎新春，在農曆年前推出新年套餐100元（原價150元），有各種滷味大拼盤及各種招牌涼麵、炒麵或炒飯、蔥油餅或蔥花大餅均可任選搭配。送禮自用均宜，需先預訂。

農曆新年圍爐，媽媽家的滷味小菜、山東水餃、各式年菜、各種滷味拼盤、套餐，提早預定有特價。招牌涼麵、四川泡菜、臭豆腐，買四送一。豬腳飯、燻雞飯、滷肉飯，買一送一。

向來以外賣取勝的媽媽家，滷味+冷凍食品在南加州 算首屈一指。媽媽家的菜式有蹄膀、牛腱(醬肘子、醬牛肉) 、攪和攪和、夫妻肺片、滷豬腳、滷鴨翅膀、泡椒鴨翅膀、豬耳朵、牛肚、獅子頭、肉圓、珍珠丸子、自製湖南臘肉等；還有各種餡料的山東大粒水餃系列、招牌麵點等。

另有多種獨家口味的臭豆腐，滷味麵點套餐任你選。滷味大拼盤量多且經濟實惠；手工蔥花大餅、手工花捲，天然發效無添加劑；紅棗山藥，很好的養生保健食品；及獨家口味紅棗核桃 年糕(見圖)。

地址153 E. Duarte Rd., Arcadia(近二街囗) ，電話626-236-6516或626-445-4431。