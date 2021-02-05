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愛心支援St. Jude醫院 新春作公益

洛杉磯訊

今年的農曆新年，非營利組織 Gold House結合美國亞裔所領導的品牌，展開支援 St. Jude Children's Research Hospital（ 兒童研究及治療醫院）的線上公益活動。 2月12日前可上網查看詳情：stjude.org/lunarnewyear

該活動旨在提高人們對挽救生命的使命：「尋找治療方法，拯救孩子」展現全力的支援與關注。參與此次活動的美國亞裔領導品牌，將透過加入 St. Jude 這項有意義的活動傳遞團結及分享好運。

該活動已於2月1日展開，參與的亞裔零售商鼓勵大家向St. Jude Children's Research Hospital進行捐贈，銷售點包括：AshaPops、Asian American Girl Club、Capsule、Covry Eyewear、Eggloo、Neuro、Nimble Made與Nona Lim。以上所有品牌均為Gold House旗下Accelerator加速經濟成功和商業代表計畫的品牌，目的是鼓勵美國亞裔領導者們參與。

此外，美國亞裔網路紅人、領導者、奧運金牌得主Apolo Ohno等運動員，以及9to5chic創始人Anh Sundstrom也將加入其中，他們在幫助關注亞裔創業精神的同時亦支援St. Jude。

受歡迎的企業家Apolo Ohno表示，Gold House一直在支援社區，很高興能夠支持他們在提高美國亞裔企業家知名度方面的努力；更有益的是，這項活動是支持St. Jude幫助結束兒童癌症

Covry Eyewear的聯合創始人 Florence Shin指出，透過變革性的研究終結全球的兒童癌症，為下一代賦予力量，感到很榮幸。Maelin-Kate 在5歲時被診斷出患有一種叫做范可尼氏貧血的罕見血液病，當地的醫師將她轉介到St. Jude進行臨床試驗。St. Jude的護理團隊讓Maelin-Kate 得以完全康復。

亞裔 美國 癌症

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