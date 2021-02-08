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慶新春 YAMAHA鋼琴送千元禮卡

洛杉磯訊

雅馬哈美國公司（Yamaha Corporation of America）慶祝農曆新年，即日起至2月28日期間，凡購買指定全新指定型號鋼琴，即可獲高達1000元的禮卡回饋，可登錄yamahapianos.com，查找附近授權經銷商洽詢選購。

成立於1887年的雅馬哈(山葉)公司，追求精益求精，將精美的鋼琴製作的至善至美，是公司百年傳承不改變的理念。其中旗艦產品U1，是日本生產、暢銷全球的立式鋼琴。雅馬哈U1一直以來都是音樂學院、音樂人士以及鋼琴愛好者們的首選，是挑剔的藝術家們眼中經久不衰的鋼琴。其優美的音色樹立了高品質立式鋼琴的標杆，也是許多家庭選擇購買的第一台鋼琴。U系列鋼琴採用先進的音階設計，改善音調特性。浮動支撐系統提高了低音和中音的深度感和風格。

作為世界鋼琴製造先進技術的領導者，雅馬哈靜音鋼琴、TransAcoustic、Disklavier自動演奏鋼琴、AvantGrand系列鋼琴、以及Clavinova電子鋼琴為全球消費者們帶來全新的體驗與驚喜。其中靜音鋼琴特別適合疫情期間的居家生活，在彈奏鋼琴、錄製音樂的同時，不會影響家中的其他成員亦或是周圍鄰居；而自動演奏鋼琴也為家庭娛樂帶來全新體驗。

很多父母都期望培育孩子長大成人，不論在學術界或者藝術界能有著屬於自己的成就外，更可以培養出興趣。尤其在學習鋼琴的過程中，能夠幫助孩子培養更敏銳的感官，對手指和全身的控制力也會更強。孩子會知道如何克服困難、培養自律，同時，也會獲得自信。如果你的孩子對鋼琴的興趣早已萌芽，就把通往夢想的鑰匙送給他們(見圖)。

雅馬哈鋼琴高達1000元的禮卡回饋，申請者須在今年5月31日前登錄：yamahapianos.com在線提交申請，並提供由雅馬哈授權經銷商出具的含有產品序列號的銷售收據電子版檔。返利優惠將以VISA禮卡形式發放，該禮品卡可在所有接受VISA卡的地方使用。可訪問：yamahapianos.com查找你附近的授權經銷商，預約看琴、體驗並選購不同款式的雅馬哈鋼琴。

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