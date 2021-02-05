大學4年2萬元… 橙縣華商獎學金 3/16報名截止

「2021橙縣 華商獎學金」即日起接受On Line申請，每人四年大學共可獲兩萬元獎學金，有十個名額。申請日期至3月16日截止。

這項獎學金是由橙縣華人 商會基金會（OrangeCounty Chinese American Chamber of Commerce Foundation）所提供。該商會(OCCACC)成立於1989年，而基金會(OCCACCF) 從1995年起便開始，為表現卓越的華裔子弟提供大學獎學金。又從2015年開始提高大學獎學金金額，從原先的每人只給一年3000元更改為每人每年5000元、並持續四年，合計得獎人四年大學畢業共可以拿到兩萬元獎學金。他們每年選出十位傑出的得獎學生獲得「OCCACC Scholars」。

該基金會表示，除了每年的十位新得主，還必須發給包括前三年的舊得主們。以2021年為例，他們要發給從2018到2021年的得獎人，所以每一年總共需要發40人的獎學金，每一年發放金額高達20萬，同時這也是他們每年募款的目標。

申請這項獎學金的資格是：父母雙方至少一位是華裔，家住橙縣或洛杉磯縣附近的居民，家庭年收入低於8萬5000元。申請者需提供家長兩年完整稅表和IRS Form 4506T，學生必須是2021年高中畢業，並已得到大學入學許可的新生，學生提供自傳、推薦信，高中成績單(non-weighted, GPA3.0以上)，SAT成績不低於1100分(new SAT)，或ACT成績不低於25分。

基金會表示，每一年評審理事們首先進行書面審核完成初選；然後對初選入圍 者進行家庭訪問，瞭解學生的抱負、志趣及其家庭狀況，以決定複選入圍者；最後再經過與全體評審理事們的面談決定勝出的十位得獎人。每一年的十位得獎人，是所有評審理事們經過討論、辯論和投票的結果。

基金會表示，家庭訪問時間是3月17日至4月9日，面談時間是4月24日、4月25日。獎學金得獎者宣佈時間是4月底或5月初。獎學金得獎者必須參加頒獎典禮否則以棄權論，典禮時間視疫情而定，不論是視訊或現場會再另行通知。

橙縣華人商會表示，該商會是由橙縣各地優秀企業家，專業人士以及社會菁英所組成，而橙縣華人商會基金會則是負責回饋社區的部份，機制健全，設有評審、得主、募款、公關、網站及會章六個委員會。會長郭秀梅希望更多社會各界成功人士能積極參與。

申請資格及詳細內容可上網查詢和報名：www.occaccf.org，更進一步的諮詢，可Email: [email protected]，或電話949)431-6595洽詢。