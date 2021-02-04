Instagram推新功能 把TikTok當勁敵

Instagram首席執行官表示，TikTok 是該公司有史以來最強大的競爭對手。

Instagram宣布，它將把兩項最重要的任務：在線購物和新的短片視頻功能reel放在一起，後者將與快速增長的社交媒體網絡TikTok展開競爭。

現在，企業和創作者可以在製作一卷視頻時給產品貼上標籤，消費者也可以點擊「查看產品」，立即購買或將產品留到以後購買。

將購物融入視頻格式的目的是讓視頻對消費者更有吸引力，對創作者更有吸引力。它還可以讓廣告更有效，讓消費者立即購買廣告產品，進而允許Facebook向這些產品收取更高的費用。長期來看，它還將為Facebook帶來新的電子商務收入來源，Facebook最終將從每筆交易中收取費用，儘管Facebook在今年年底前免除了費用，以幫助小企業度過新冠肺炎疫情 。

Instagram首席執行官莫塞里（Adam Mosseri）說：「為Instagram上的創作者創造有意義的謀生方式，對我們來說很重要，因為否則他們就會參加比賽」，就像Snap和谷歌的YouTube。「所以，實際上，它的主要興趣是幫助他們更好地謀生，但也因為我們認為，未來購物的一個重要部分是通過你敬仰的人的眼睛購物。」莫塞里表示，未來5到10年，Instagram在購物方面有巨大的長期機遇，儘管它比傳統的廣告業務要複雜得多。

「你必須進行自定義支付整合，不同國家的情況不同。你必須進行自定義庫存管理系統集成，而零售商之間的空間非常分散。所以，一開始的進展速度會比較緩慢。」他表示，該公司預計將受到美國 聯邦貿易委員會和48個州檢察長的起訴，他們指控該公司壟斷了社交網絡，並利用其規模和收購來阻礙競爭對手。

他以TikTok為例，駁斥了Facebook壓制了競爭對手的觀點。他說「TikTok是一個令人難以置信的強大競爭對手，可能是我們見過的最強大的競爭對手」。（李梓瑞譯）