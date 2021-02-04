我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

Instagram推新功能 把TikTok當勁敵

洛杉磯訊

Instagram首席執行官表示，TikTok是該公司有史以來最強大的競爭對手。

Instagram宣布，它將把兩項最重要的任務：在線購物和新的短片視頻功能reel放在一起，後者將與快速增長的社交媒體網絡TikTok展開競爭。

現在，企業和創作者可以在製作一卷視頻時給產品貼上標籤，消費者也可以點擊「查看產品」，立即購買或將產品留到以後購買。

將購物融入視頻格式的目的是讓視頻對消費者更有吸引力，對創作者更有吸引力。它還可以讓廣告更有效，讓消費者立即購買廣告產品，進而允許Facebook向這些產品收取更高的費用。長期來看，它還將為Facebook帶來新的電子商務收入來源，Facebook最終將從每筆交易中收取費用，儘管Facebook在今年年底前免除了費用，以幫助小企業度過新冠肺炎疫情

Instagram首席執行官莫塞里（Adam Mosseri）說：「為Instagram上的創作者創造有意義的謀生方式，對我們來說很重要，因為否則他們就會參加比賽」，就像Snap和谷歌的YouTube。「所以，實際上，它的主要興趣是幫助他們更好地謀生，但也因為我們認為，未來購物的一個重要部分是通過你敬仰的人的眼睛購物。」莫塞里表示，未來5到10年，Instagram在購物方面有巨大的長期機遇，儘管它比傳統的廣告業務要複雜得多。

「你必須進行自定義支付整合，不同國家的情況不同。你必須進行自定義庫存管理系統集成，而零售商之間的空間非常分散。所以，一開始的進展速度會比較緩慢。」他表示，該公司預計將受到美國聯邦貿易委員會和48個州檢察長的起訴，他們指控該公司壟斷了社交網絡，並利用其規模和收購來阻礙競爭對手。

他以TikTok為例，駁斥了Facebook壓制了競爭對手的觀點。他說「TikTok是一個令人難以置信的強大競爭對手，可能是我們見過的最強大的競爭對手」。（李梓瑞譯）

TikTok 美國 疫情

上一則

聖瑪利諾警攔違規車 查出槍枝駕駛被逮

下一則

好康報您知

延伸閱讀

阿罕布拉學區 遠距課程延至2月26日

阿罕布拉學區 遠距課程延至2月26日
學生跑趴沒戴口罩 聖他克拉拉大學：最重罰停學

學生跑趴沒戴口罩 聖他克拉拉大學：最重罰停學
Instagram新功能讓「小帳」無所遁形！關閉設定藏在這

Instagram新功能讓「小帳」無所遁形！關閉設定藏在這
印度宣布永久下架TikTok、百度等59款中國APP

印度宣布永久下架TikTok、百度等59款中國APP
注意家裡孩子…義大利女童玩TikTok「昏迷挑戰」窒息死

注意家裡孩子…義大利女童玩TikTok「昏迷挑戰」窒息死
美媒：還沒等川普封殺 TikTok先把他下架了

美媒：還沒等川普封殺 TikTok先把他下架了

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟