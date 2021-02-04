業主注意！2月份3商業講座 6專家為你解析

林大衛保險 在2月份特別舉辦三場線上講座，分別為2月5日的稅務講座，12日的商業講座，19日的勞工 法講座，由4位律師2位會計師為業主分析。時間下午2點至3點，講座用ZOOM形式，需預約報名。

註冊報名可獲由2位勞工法律師審核的2021勞工海報，還會直接寄到參加聽講業主的公司。另有免費的性騷擾網上課程、6種語言可選擇，並送業主相關人事管理諮詢。

5日的稅務講座，主講人分別有黃傑峰會計師，主講題目是「疫情 之下，公司老闆如何更好的利用新的補助和新稅法來增加公司的現金流？拜登新政府對於房地產稅改可能的新動向，物業主如何來更好的應對」？李豪會計師主講題目是「業主如何做好從川普到拜登的稅務規畫」。

12日的商業講座，主講人分別有於澤傑勞工律師、主講題目為「雇主對居家工作員工的責任。加州OSHA對業主有關新冠病毒的報告和要求。如何避免疫情帶來雇傭法律控訴」。徐家鐳專精勞工法律師、主講題目為「如何遵守獨立合約工人的ABC test規定。2020-2021勞工法最新修訂對員工和雇主的影響。2020停用的COVID相關勞工法」。李斌律師主講題目為「疫情之下，商業房東和房客如何應對？亂局之下，商業欺詐不減反升，如何提高警惕？」

19日的勞工法講座，有童志敏稅務律師主講，題目是「PPP loan的法律訴訟案件」。徐家鐳勞工律師將主講，題目是「如何遵守獨立合約工人的ABC test規定。2020-2021勞工法最新修訂對員工和雇主的影響。2020停用的COVID相關勞工法等」。

講座後專家們會為雇主一對一的解答疑難雜症，僅限業主，可免費領取勞工海報，預防性騷擾培訓及人事管理資訊。商業講座預約報名電話1-800-778-8588，或電郵至[email protected]。

另外，民眾也可點擊鏈接https://www.youtube.com/watch?v=ShI7hsE2cLQ觀看、由資深保險權威林大衛，在YouTube 「U視頻」頻道主講的：「2021起居，作息，不可忽視的保險常識」。

視頻中，林大衛將講解29年來經歴處理的無數天災、人禍、刧難、山火到暴動，從保險到理財，至今仍然不斷學習、更新的保險常識及規則，及找尋保險方面疑難雜症等話題。並分析如何購買房屋保險、汽車、商業、勞工保險、投資理財，個人團體健康保險及人壽保險等。以及日常起居作息中不能忽視的一些保險常識及理財經驗，以深入淺出的方式講解，觀看後將獲益良多。