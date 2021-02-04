我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

業主注意！2月份3商業講座 6專家為你解析

洛杉磯訊

林大衛保險在2月份特別舉辦三場線上講座，分別為2月5日的稅務講座，12日的商業講座，19日的勞工法講座，由4位律師2位會計師為業主分析。時間下午2點至3點，講座用ZOOM形式，需預約報名。

註冊報名可獲由2位勞工法律師審核的2021勞工海報，還會直接寄到參加聽講業主的公司。另有免費的性騷擾網上課程、6種語言可選擇，並送業主相關人事管理諮詢。

5日的稅務講座，主講人分別有黃傑峰會計師，主講題目是「疫情之下，公司老闆如何更好的利用新的補助和新稅法來增加公司的現金流？拜登新政府對於房地產稅改可能的新動向，物業主如何來更好的應對」？李豪會計師主講題目是「業主如何做好從川普到拜登的稅務規畫」。

12日的商業講座，主講人分別有於澤傑勞工律師、主講題目為「雇主對居家工作員工的責任。加州OSHA對業主有關新冠病毒的報告和要求。如何避免疫情帶來雇傭法律控訴」。徐家鐳專精勞工法律師、主講題目為「如何遵守獨立合約工人的ABC test規定。2020-2021勞工法最新修訂對員工和雇主的影響。2020停用的COVID相關勞工法」。李斌律師主講題目為「疫情之下，商業房東和房客如何應對？亂局之下，商業欺詐不減反升，如何提高警惕？」

19日的勞工法講座，有童志敏稅務律師主講，題目是「PPP loan的法律訴訟案件」。徐家鐳勞工律師將主講，題目是「如何遵守獨立合約工人的ABC test規定。2020-2021勞工法最新修訂對員工和雇主的影響。2020停用的COVID相關勞工法等」。

講座後專家們會為雇主一對一的解答疑難雜症，僅限業主，可免費領取勞工海報，預防性騷擾培訓及人事管理資訊。商業講座預約報名電話1-800-778-8588，或電郵至[email protected]

另外，民眾也可點擊鏈接https://www.youtube.com/watch?v=ShI7hsE2cLQ觀看、由資深保險權威林大衛，在YouTube 「U視頻」頻道主講的：「2021起居，作息，不可忽視的保險常識」。

視頻中，林大衛將講解29年來經歴處理的無數天災、人禍、刧難、山火到暴動，從保險到理財，至今仍然不斷學習、更新的保險常識及規則，及找尋保險方面疑難雜症等話題。並分析如何購買房屋保險、汽車、商業、勞工保險、投資理財，個人團體健康保險及人壽保險等。以及日常起居作息中不能忽視的一些保險常識及理財經驗，以深入淺出的方式講解，觀看後將獲益良多。

勞工 保險 疫情

上一則

聖瑪利諾警攔違規車 查出槍枝駕駛被逮

下一則

好康報您知

延伸閱讀

喊話拜登 楊潔篪：中國14億人的民族感情是碰不得的

喊話拜登 楊潔篪：中國14億人的民族感情是碰不得的
拜登、習近平何時通話？白宮：戰略性處理對中關係

拜登、習近平何時通話？白宮：戰略性處理對中關係
世界晚報╱拜登將全面檢討川普的移民政策

世界晚報╱拜登將全面檢討川普的移民政策
拜登將命令檢討關鍵供應鏈 避免太仰賴他國技術與物資

拜登將命令檢討關鍵供應鏈 避免太仰賴他國技術與物資
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
拜登的中國政策智囊 鷹派老將與新世代中國通

拜登的中國政策智囊 鷹派老將與新世代中國通

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟