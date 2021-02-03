大莊家賭場度假村賀新春 連串活動與抽獎

2021農曆新年即將到臨，大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino 見圖) 將於2月提供連串豐富的喜慶活動及節目，與華人 喜迎新春。

農曆新春10萬元獎賞送大禮為牛年開啟好運道，「大莊家」訂2月5日及19日 (星期五) 舉行幸運大抽獎活動，每個抽奬日將會有100位幸運兒贏取EasyPlay及現金獎賞。會員只要在抽奬活動日晚上6時至10時玩角子老虎機、或桌上娛樂來賺取抽獎機會，即可參加抽獎獲取獎賞。

農曆新春幸運抽奬由晚上7時開始，抽出50位幸運兒贏取250元EasyPlay 獎，晚上8時抽出25位幸運兒贏取500元EasyPlay獎，晚上9時抽出20位幸運兒贏取750元獎賞，晚上10時抽出5位幸運兒贏取2000元現金獎賞，多玩多賞。

此外，農曆新年更有「好運紅包」送大禮，將會在2月份的星期二舉行，會員需在活動期內的下午12時至晚上10時，到推廣活動區刷刷會員卡，就有機會獲取高達5000元獎賞。

農曆新年象徵著新一年的開始，萬象更新。「大莊家」將以傳統新年佈置為主題，包括喜氣洋洋的大紅燈籠、亞洲風格的橋梁、春意盎然的桃花、傳統書法 題詞等，讓民眾及顧客以節日歡樂的氣氛作背景，為家人拍全家福或自拍。

更多大莊家活動及優惠詳情，可電(877) 711-2946或登錄網站Pechanga.com。必須年滿21歲或以上方可參與各項優惠活動。「大莊家」專設全新的健康與安全措施，獲四鑽級評分服務，提供星級禮遇，玩得安心。有關已實施的健康及安全措施，可登錄pechanga.com/covid 。