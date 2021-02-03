ActivePure插入式空氣淨化器 申請家用

隨著各國競相批准和推出新冠病毒疫苗 ，一家公司正在尋求聯邦政府的批准，以不同的角度應對持續的冠狀病毒危機。

上周，總部位於達拉斯的ActivePure，向食品藥品監督管理局提交了一份申請，尋求批准使用其一系列插入式空氣淨化器，來對抗SARS-CoV-2（引起covid-19的病毒）。該設備利用研究中顯示的技術，來殺死封閉空間中的空氣傳播病毒，從而在整個美國的家庭中使用。

整個夏天，該公司的Aerus Medical Guardian被FDA指定為醫療設備，用於醫療環境。當時，它被證明可以在七小時內殺死表面上99.98％的活病毒。現在，經過進一步測試，該公司表示，其更多產品可有效的消滅各種病毒。

該公司表示，最近的實驗室測試表明ActivePure的專利技術，可以在三分鐘內殺死機載病毒顆粒。打開後，其Aerus Pure and Clean以及 Air和Surface Pro設備會連續工作，以減少室內病原體，即使房間中有人。

ActivePure首席執行官兼董事長Joe Urso表示：「我們正在尋求在所有室內環境中使用的緊急使用授權，以便在大流行時期及以後，這些使用範圍對於全世界的人來說更加安全。」

該公司說，在全國範圍內安裝了數十萬個ActivePure過濾殺毒設備。它的技術已經用於獨立式單元以及醫院，政府大樓，飯店，辦公樓和家庭中的HVAC系統。各型產品價格起價為199美元 ，最高可達1499美元。它通過各種HVAC承包商，提供其產品線加盟商和經銷商。該公司表示將很快出售給消費者。

儘管許多家用空氣淨化器依靠被動HEPA過濾器、或紫外線來殺死污染物，但Active Pure使用受NASA 啟發的主動技術對空氣進行消毒。

標準的空氣淨化器使用風扇和過濾器系統，該系統可吸入不乾淨的空氣，捕獲污染物並將乾淨的空氣推回房間。在過濾公司的系統中，風扇會引入自由的氧氣和水分子，然後當它們通過內部紫外線時將其轉化為特殊的分子。然後將那些離子化的顆粒送回房間，以發現並消滅微生物。

「出擊走出去，主動中和covid-19病毒，是減少病毒到達你可能會碰到面罩或土地的量非常有效的方法」，該公司表示，已證明該消毒方法可抵抗其他RNA病毒、DNA病毒、細菌、黴菌和真菌。

NASA在1990年代中期開發了類似的技術，稱為乙烯「洗滌塔」，以幫助植物生長。該裝置將吸入乙烯，乙烯是植物釋放的氣體，可加速腐爛，並將其轉化為水和二氧化碳，從而幫助植物生長。2017年，航天局認可了過濾公司為將技術引入住宅所做的努力。

ActivePure經CDC認可的實驗室，對其新的冠狀病毒株進行了測試。研究人員發現，ActivePure的空氣及物體表面淨化器，可以使病毒在空氣中的濃度降低99％以上。在測試過程中，空氣淨化器被調至最低設置，即每分鐘空氣運動29立方英呎。

空氣及物體表面技術可能是減少接觸病毒的一種方法，健康專家說，這種病毒主要通過呼吸道飛沫傳播。但是，它並非治癒或疫苗。

環境保護局警告說，僅對空氣及物表殺毒不足以完全保護人們免受冠狀病毒的侵害。EPA說：「與CDC和其他部門推薦的其他最佳實踐方法一起使用時，主動殺毒可以成為保護室內人員的重要計畫的一部分。」