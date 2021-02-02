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鄔西普醫師呼籲 善用流感/肺炎疫苗

【羅蘭岡訊】
鄔西普醫師診所於去年底喬遷至全新的羅蘭岡醫療大樓。
鄔西普醫師診所於去年底喬遷至全新的羅蘭岡醫療大樓。

鄔西普醫師呼籲大家，新型疫情嚴峻，建議年長者及民眾，善用流感疫苗及肺炎疫苗。另外有病還是要求醫，他們的診所對外開放。

鄔西普醫師診所於去年底喬遷至全新的羅蘭岡醫療大樓（見圖）。鄔西普醫師是醫學、藥學博士，擁有美國內科專家文憑，20多年臨床經驗，仁愛醫療集團惠提爾醫院、及奇諾醫院主治醫師，Montclair醫院主治醫師、Montclair緊急門診中心主治醫師，加聯泰平醫療網主治醫師。

鄔西普醫師以優異成績獲得上海醫科大學博士學位，美國長春藤盟校康乃爾醫學院博士學位，曾任職於上海華山醫院內科主治醫師、德州M.D.Anderson 癌症中心住院醫師、舊金山凱撒醫學中心內科主治醫師，曾在紐約Sloan Kettering 癌症中心研究發表癌症論文十餘篇。

鄔西普醫師主治家庭科、內科、一般外科，提供入學、駕車、工作、結婚等身體檢查。對於高血壓，心臟病、胃腸道疾病、糖尿病、高膽固醇、上呼吸道感染、急慢性疼痛有著豐富的臨床經驗。

該診所並接受各大保險公司保險、政府Medicare及Medi Cal，無保險的病人提供現金折扣。有關詳情可參閱世界日報工商電話簿305頁，電話626- 912-4147。地址位羅蘭岡19115 E. Colima Rd，Suite 202, Rowland Height ,CA。

流感疫苗 癌症 保險

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