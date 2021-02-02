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法國Delacre禮餅 新春賀禮好選擇

【洛杉磯訊】
Delacre禮餅
Delacre禮餅

比利時，被譽為世界知名巧克力的王國，這裡的巧克力工藝歷史悠久，隨著時代推進還不斷地突破與創新。但單吃巧克力似乎容易甜膩，曲奇餅與巧克力的結合就成為更好的搭配。

法國喜樂嘉Delacre是比利時皇家官方指定供應商，是擁有百年歷史的品牌，Delacre將100%比利時巧克力與曲奇餅融合（見圖），受到了市場歡迎。

法國喜樂嘉Delacre創始於1891年，125年來專注於高品質與創新，糕點在喜樂嘉的雕琢下，成為了比利時的精神與藝術，是歐洲百年名牌高級禮餅，是比利時皇家與貴族下午茶的必備點心。喜樂嘉恪遵嚴謹的製作工法，採用最地道精選的原料，最優質牛油，配上絲滑綿密的百分百純正比利時巧克力，每一塊喜樂嘉曲奇，都是老師傅巧手製作而成，有淡淡的香草味的金棕色牛油蛋捲、撒有椰奶屑覆蓋著濃烈比利時黑巧克力薄脆餅等，入口即化，甜而不膩，獨特的風味和無與倫比的口感享譽全球。

即將到來的2021春節，正為玲瑯滿目的禮品煩心？選擇與比利皇家同步的豪華喜樂嘉Delacre禮餅，歐洲原裝進口，數款不同的豪華鐵罐裝禮盒，包裝精美，送禮大方美觀氣派。

美國太子行作為法國喜樂嘉Delacre曲奇餅的美國代理商已有20餘年，在全美各大華人超市及零售店均有售賣。更進一步訊息或購買，亦可瀏覽太子行官網popus.com或去電美國太子行1-800-732-2328洽詢。

美國 皇家 華人超市

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