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H Mart超市 將在爾灣開2家新分店

【洛杉磯訊】

H Mart超市宣布，將在爾灣開設兩家新分店，預計2021年底前開業。 H Mart以優質新鮮食材商品著稱，是全美最具規模和影響力的亞洲超市品牌之一。

H Mart爾灣新分店一家開在 Northpark Plaza，坐落於 Irvine Blvd以及Culver Drive的交叉處，占地52,120 呎，另一家開在 Westpark Plaza，占地59,974 呎，坐落於Alton Parkway以及 Culver Drive的交叉處。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示，目前H Mart在加州有超過13家分店，也包含了H Mart 在爾灣Diamond Jamboree Shopping Center 的分店。 H Mart Northpark Plaza 及Westpark Plaza新店，將會打造為新生活體驗空間，親切的顧客服務，豐富又優質的食材，此兩處新店的落成將會延續之前成功的經驗，滿足Irvine社區消費者對購物的全面需求。Brian Kwon總裁表示， 顧客的信任與支持一直是H Mart前進的動力。

H Mart集團為北美最大亞洲食品零售連鎖超市集團之一， 從1982年在紐約皇后區開設第一家店以來，目前已有超過97間分店。H Mart 為北美地區提供了齊全的亞洲食品以及各種西方生活用品，有別於一般傳統超市，, H Mart還以其超市內的美食廣場而聞名，這對經營了三十多年的超市來說， 是一大創新。

H Mart 被全國零售聯合會 (National Retail Federation) 排名為發展最快的零售商之一 (排名第13) 。超市新聞 (Supermarket News) 將H Mart列為美國及加拿大前50大的連鎖店之一。

H Mart 表示，他們的企業使命是：回饋社會，積極投入社區公益，善盡企業社會責任。對於社會的需求H Mart一直不遺餘力，為各類社會公益機構提供捐助與幫助，以不斷回饋社會為己任。H Mart 國際美食廣場Market Eatery，是集結本地及全國名廚的新一代國際美食概念廣場，致力打造美食與娛樂為一體的生活體驗中心。H Mart並與當地的地產商Irvine Company Retail Properties合作。

爾灣 加州 美國

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