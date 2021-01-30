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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

天下第一年貨大會 香飄飄奶茶超搶手

洛杉磯訊
香飄飄貨架
香飄飄貨架

美國華源食品集團（OCM Globe）正在舉辦全美「天下第一年貨大會」，至2月14日止。

該食品集團表示，新冠病毒疫情形勢嚴峻，催化了居家場景的消費及休閒娛樂需求。尤其長期居家的美國消費者，不斷購入更多方便食品、零食飲料等，因此他們攜手中國十大食品品牌「牛」轉乾坤賀新年，數百款中國暢銷年貨上市供選擇。

其中，來自中國的國民奶茶「香飄飄」，市場表現令人刮目相看。最近在洛杉磯大中華超市、好運來超市裡，總能看到這樣的場景：消費者在香飄飄貨架前挑選產品（如圖）；等待結帳的顧客，購物車裡也常見到香飄飄奶茶。

在疫情期間，足不出戶即可擁有一杯美味飲品，是香飄飄奶茶引發囤貨、在美國熱銷的重要原因之一。據香飄飄企業相關負責人表示，目前香飄飄已覆蓋美國東西岸以及中部各大城市，並上線了亞米、 Weee、 Oscart 等超過10家主流華人電商平臺。在中國新年即將來臨之際，香飄飄也在線上、線下提前準備了不少優惠福利，邀大家共享一杯好喝奶茶，共度歡樂中國年。

隨著國際貿易便利化水平不斷提升，近年來，辣條、榨菜、螺螄粉等中國「網紅」食品都紅遍了國外。作為中國杯裝奶茶的開創者和領導者，香飄飄憑藉特有的杯裝沖泡奶茶，和過硬的產品品質，不僅征服了「中國胃」，也成為不少美國消費者的爭相搶購的爆款。

世界多元化發展的今天，中國對外輸出文化產品日益豐富，中國奶茶在美國熱銷，便是世界了解中國奶茶文化的窗口。香飄飄自2018年進軍海外市場，將中國爆款奶茶遠銷美國、加拿大、韓國、新加坡等10個國家和地區，贏得了全球消費者的喜愛，是傳遞中國奶茶文化的一張重要名片。

中國 美國 疫情

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