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佛跳牆、螃蟹米糕…工業市大舍私廚 精選年菜開放預訂

洛杉磯訊
螃蟹米糕
螃蟹米糕

位於工業市的「大舍私廚」 精選年菜 ，即日起接受預定，2月11日至13日出餐，預定截止日期至本月底止。

講到年菜，不能沒有氣派、面子十足的佛跳牆，佛跳牆已成為講究的團圓飯桌上，不可或缺的一道菜色。大舍私廚佛跳牆 4人份燉盅138元 (送燉盅)。

大舍私廚的佛跳牆非常講究，大廚是台灣宜蘭人，對食材要求很高，湯底以雞湯和火腿熬製，用料少不了鮑魚、海參、乾貝等。一般的佛跳牆就是一鍋煮到底，混混的什麼味道都有，吃起來沒有什麼層次感；大舍私廚的佛跳牆分彈道工序完成，每一種食材分開單獨料理，然後再將每一種食材放進盅內，熬燉，這樣吃起來各自有不同的特色。

其他特色精選年菜還有雙拼25元。甜甜蜜蜜-桂花紅豆八寳芋泥 12.95元 (小)，16.95元（大）。四喜拼盤-紅糟肉、雞卷、蝦卷、牛腱42元 。羅漢素齋28.95元。年年有餘-五柳枝黃金魚32.95元 。白斬雞一隻 24.95元。鴨肉扁一隻26.95元。富貴走蹄（筍乾元蹄）32.95元。長年菜 （海鮮芥菜) 28.95元。螃蟹米糕（見圖）52元。年年高升 （炒蛋香蘿蔔糕）18.95元。閤家團圓-如意團圓鍋39.95元。

訂購熱線：626-780-3223， 626-780-9987。地址18025 Gale Ave,City of Industry (在Home Depot廣場內)。

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