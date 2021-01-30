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金氏牙科春節特價 植牙包牙冠只要900元

鑽石吧訊
Oh kims Dental 金氏牙科，環境好，設備新，醫療團隊陣容強
Oh kims Dental 金氏牙科，環境好，設備新，醫療團隊陣容強

Oh kims Dental 金氏牙科，農曆春節期間特別推出植牙特價優惠，植牙包牙冠收費900元(不含骨粉)。

金氏牙科是最早進入華人社區的植牙中心，經驗豐富，近20年來成功植牙3萬多例，環境好，設備新，醫療團隊陣容強，患者評分佳。該診所擁有最先進CGF、AFG植牙技術及3D CT全口掃描儀及I-CAT PRECISE, 3D掃描，可快速提供高質量，標準全景圖像，從而可以快速，正確分析診斷，牙齒的結構及牙神經組織狀態，提供患者正確的診療方案。而Ultra Sonic儀器，在植牙手術過程中，可消除炎症，使植牙的位置快速恢復，讓植入的牙齒壽命更長。

金氏牙科由臨床經驗豐富的院長Roy Kim醫師及多名醫師駐診，金院長有20年豐富的臨床經驗，美國主流及韓國社區公認植牙醫師。美國植牙學會會員，美國牙醫學會會員，加州牙醫學會會員。

Roy Kim院長表示，現在的植牙技術非常成熟，隨著科技的進步，醫療也有驚人的突破。在牙醫領域，他們不斷追求醫術的進步，同時不計成本引進高科技醫療儀器，讓植牙的過程更嚴謹。人工植牙是讓缺牙患者又多了一項選擇，人工植牙比拔牙更簡單，植牙優點多，可免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，門面牙齒向後移動而影響美觀等。達到保有真牙，又可增加牙齒的目的，為現代科技的一大貢獻。

Oh kims Dental 金氏牙科鑽石吧診所中文諮詢可洽Mina，電話909-594-7999，地址3333 Brea Canyon Rd., #222 Diamond Bar。喜瑞都診所中文諮詢可洽April，電話562-860-7999，地址12204 Artesia Blvd, Artesia(近Norwalk)。

3D掃描（如稿擠此照片可不刋）
3D掃描（如稿擠此照片可不刋）

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