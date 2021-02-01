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全民健保網 留學生保險免費講座

洛杉磯訊

全民健保網將於2月5日星期五上午11時，舉辦「全民講堂」免費線上講座，針對在美留學生的校內或畢業後醫療保險、及汽車保險等一系列問題，提供詳盡實用的資訊。

全民健保網表示，F1留學生醫療保險轉換；留學期間除了昂貴的學費、生活費，醫療保險也是一項高昂的支出。很多人可能不知道有些美國的學校，並不強制要求學生一定要購買學校的醫療保險，留學生們完全可以通過其他正規保險公司，來購買更符合需求的保險計畫。 一旦購買了這些保險，只需提交一封簡單的郵件或表格，學校就會確認替換並將學費裡預收的保費全額退還。

大多數美國高校的醫療保險每年都高達約5000元，全民健保網提供的United Health Care 留學生計畫最低每月43.5元起，每年可以省下高達4000元的醫療保險費用，保費經濟實惠。並且使用美國最大醫療網路之一的United Health Care PPO，全美50州都能使用。若需要升級服務、享受更好的福利，保險公司也提供升級計畫，每月88元就能享有每次看病門診費只需付25元的優惠價，若不幸發生大病或意外，一年最多只需支付6,350元的醫療費用，留學生在美國就能得到全面的醫療保障了。

全民健保網表示，COVID-19爆發的這一年，畢業的留學生不僅畢業典禮被改到線上舉辦，且因疫情連找工作也重重困境。畢業之後OPT階段的學生們，雖仍具有F1學生簽證，但已不屬於在校生，因此原本的醫療保險也會隨之失效，所以處於OPT期間的學生，如果沒有醫療保險，意味著在就醫後需要全額支付醫療費用，所以千萬不要忽視給自己購買一份靠譜的醫療保險，避免高額醫療帳單。

再者，在加州各高校的留學生大多會購買汽車來實現自己的出行需求，汽車保險就是保障自己和財產不可少的一部分。 但是留學生們可能對申請流程和準備材料不甚明瞭，新冠疫情期間無法申請加州當地駕照，而大部分的汽車保險公司並不接受無加州駕照的駕駛人購買保險; 那麼，沒有加州駕照可以申請保險嗎？學生購買車險有優惠嗎？買車險有什麼限制？新手購買車險該注意哪些福利？全民講堂線上講座將幫你解答所有問題，歡迎報名參加。

在線報名：https://ahi-event.sv.mikecrm.com/sAQnwr9，電話報名626-873-1618。

全民健保網提供全方位的服務， 完整的保險資訊， 可上網：www.anyhealthinsurance.com，線上報價，立即申請。羅蘭岡電話626-363-2228，地址17506 Colima Road，#201。爾灣電話949-943-1789，地址980 Roosevelt，#200A。

醫療保險 留學生 健保

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