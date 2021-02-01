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現代Elantra 獲北美年度風雲車獎

洛杉磯訊
請去背景,只要車圖
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現代汽車2021 Elantra，獲由北美年度汽車、休旅車，與卡車汽車媒體評委會，頒發2021年度北美風雲車大獎。這是Elantra繼2012年之後第二次獲得年度風雲車的榮譽，也是現代汽車第三次獲得評委的青睞。今年的頒獎典禮是在線上直播。

現代汽車集團全球首席執行官兼北美現代汽車總裁 José Muñoz表示，很榮幸代表現代汽車、阿拉巴馬州以及蔚山工廠打造Elantra的員工、及經銷商，接受這項大獎。Elantra融合了動態設計、先進科技、及優秀燃油效益。車主能體驗到製造這款一流汽車所付出的所有辛勤工作、和奉獻精神。

2021 Elantra以「參數動力」為設計主題的吸睛四門轎跑車，是該級距首創無線Apple CarPla與Android Aut、首創現代數位鑰匙。第一款Elantra Hybrid，具有環保署預估超過50MPG的平均燃油效益，同時新增Elantra N與Elantra N Line高性能車款。

評委會對超過40輛新車進行測試與評估，然後投票選出了2021年入圍決賽汽車、休旅車，以及卡車。現代集團的Genesis G80也入圍前三名車。

於1994年成立，年度風雲車大獎(NACTOY)是歷史最悠久、與任何出版書籍、網站，廣播電台，以及電視台毫無關聯的獨立新車大獎。由於評委會的獨立性，是汽車業界中最受尊崇的獎項。 NACTOY大獎歷經28年，今年由來自美國和加拿大眾多媒體的汽車記者組成的獨立評委會，通過三輪獨立投票選出。評委們根據各級距車款的領導力、創新、設計、安全性、操作性、駕駛人滿意度，以及美元價值對入圍車款進行評估。

北美現代汽車表示，每個人都應得更好的車。從設計和製造汽車的方式到對待顧客的方式，讓事情變得更好是現代汽車所做一切的核心。現代汽車富有尖端科技的SUV、房車、休旅車，以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是現代汽車讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820家經銷商銷售，將近一半的車輛由位於阿拉巴馬州現代汽車製造廠建造。

北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。

汽車 阿拉巴馬州 休旅

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