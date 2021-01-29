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「自然醣褐藻糖膠AHCC」 適合化放療保健品

洛杉磯訊

惡心與嘔吐是最常見的化療副作用。自然醣保健品公司表示，「自然醣褐藻糖膠AHCC」濃縮液，經過特別研發，調配出適合化放療病人口味的保健食品，口味清新，帶酸甜柚子味，能促進患者食慾，改善胃口和味覺。

該保健品公司表示，當喝下第一口濃縮液時，身體便已經開始吸收並發揮作用。對於身體虛弱、化放療副作用嚴重或免疫力低的人，濃縮液產品是合適的選擇。

該公司說，日本製造的「自然醣褐藻糖膠AHCC」，把所有有效成份濃縮成一小包，沒有加入大量多餘水份，讓人體更快吸收。每盒濃縮液有50包，每盒含有65克的高純度褐藻糖膠，分別由日本沖繩海蘊和有機認證裙帶菜孢子葉萃取而成，並獨家授權加入日本公認為極好的免疫激活成份的AHCC，提升整體配方的有效性。

該公司表示，自然醣的客戶遍佈世界各地，在化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用，免疫力也得到提升。此保健產品通過美國FDA及USDA的嚴格進口檢驗，並通過SGS輻射測試，可安全服用。不管你身在何處，只要上網到自然醣官方網站，可以輕鬆安全購買自然醣褐藻糖膠產品。他們更提供免運費到美國、加拿大、中國、香港及台灣等地。

如對產品有興趣，可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID： naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com獲得更多優惠詳情。

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