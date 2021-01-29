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不可忽視的保險常識 林大衛1/30主講

洛杉磯訊

林大衛保險將於本週六（1月30日）上午10時，在YouTube-U視頻頻道舉辦免費線上講座，主題是：2021起居，作息，不可忽視的保險常識。

講座由資深保險權威林大衛（見圖）分析及希望大家要注意的一些事項，如疫情之下，公司老闆如何更好的利用新的補助和新稅法來增加公司的現金流?拜登新政府對於房地產稅改可能的新動向，物業主如何來更好的應對等。

可點擊鏈接https://www.youtube.com/watch?v=ShI7hsE2cLQ觀看。

另外還專為商業主舉辦了三場商業講座，分別爲2月5日的稅務講座，2月12日的勞工法講座，2月19日的商業講座，時間下午2時至3時。以上講座用ZOOM形式，需提早預約報名。預約報名電話1-800-778-8588。

主講人有黃傑峰會計師，他的主講題目是：疫情之下，公司老闆如何更好的利用新的補助和新稅法來增加公司的現金流?拜登新政府對於房地產稅改可能的新動向，物業主如何來更好的應對?

李豪會計師主講題目是：業主如何做好從川普到拜登的稅務規劃。

於澤傑勞工律師主講題目是：雇主對居家工作員工的責任。加州OSHA對業主有關新冠病毒的報告和要求。如何避免疫情帶來僱傭法律控訴。

徐家鐳律師，專精勞工的律師主講題目是：如何遵守獨立合約工人的ABC test規定。2020-2021勞工法最新修訂對員工和雇主的影響。2020停用的COVID相關勞工法。

李斌律師主講題目是：疫情之下，商業房東和房客如何應對？亂局之下，商業欺詐不減反升，如何提高警惕？

童志敏稅務律師主講題目是：PPP loan的法律訴訟案件。

林大衛保險擁有六家分公司，代理幾十家A級保險公司，專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險。

保險 勞工 疫情

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